Відомого коміка викрали й вбили після знайомства з таємничою жінкою у соцмережах (фото)

Чоловік зателефонував другові й повідомив, що його тримають "під прицілом" та вимагають 2000 доларів викупу.

50-річного американського коміка азійського походження Тоу Гер Сюна викрали й вбили під час відпочинку в Колумбії. Напередодні чоловік домовився про побачення з таємничою жінкою із соціальних мереж, пише місцева іспаномовна газета El Colombiano.

Сюн прилетів до колумбійської столиці Медельїн у середу, 29 листопада, щоб провести час разом зі своєю родиною. Відразу після цього чоловік домовився про зустріч з таємничою незнайомкою.

За інформацією журналістів, 10 грудня близько 7 вечора за місцевим часом комік зателефонував своєму другові й сказав, що його викрали, тримають "під прицілом" й вимагають 2000 доларів (близько 74 тис. грн) викупу.

За кілька годин після цього дзвінка поліціанти навідались до квартири, де зупинявся Сюн. Як з’ясувалось, туди проникла таємнича жінка з соцмереж, вона забрала деякі речі та втекла ще до їхнього приїзду.

Бездиханне тіло коміка з більш ніж десятком ножових поранень, ранами від тупого предмета та численними синцями, спричиненими падінням з висоти понад 18 м, невдовзі знайшли в ущелині Ла-Корковадо.

Місце вбивства Сюна Фото: CBS

Місцеві правоохоронці підтвердили, що зловмисники вбили чоловіка ще до передачі викупу. Наразі з'ясовується, чи могло це статися через те, що потерпілий намагався втекти.

Повідомляється, що одного з підозрюваних у викраданні вже затримали. На його одязі та сумці ще не засохла кров.

Розслідування цього моторошного вбивства триває.

Американський комік Тоу Гер Сюна Фото: Tou Ger Xiong / Facebook Американський комік Тоу Гер Сюна

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