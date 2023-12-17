Натуральна чи штучна: яку новорічну ялинку обрати

Коли приносиш у дім живу ялинку з морозу, по квартирі розноситься приємний запах хвої. Однак останнім часом дедалі більшої популярності набирає штучна ялинка.

До нового року залишилося зовсім небагато часу. Щоб створити святкову атмосферу, багатьох людей цікавляться, яку ялинку придбати, щоб і красива була, і простояла довго, і по кишені не вдарила. Деякі люди віддають перевагу штучному варіанту дерева, інші ж обирають живу рослину, повідомляє Agro-Market.

Як вибрати натуральну ялинку

Фото: primorka.city

Жива ялина випромінює лісовий аромат і прекрасно очищає повітря в будь-якому приміщенні. Але в живого дерева є два мінуси — іноді викликає алергію та швидко обсипається. Багато хто встановлює живу ялинку ближче до свята, не раніш ніж 27 грудня. Якщо ж ви купили новорічне дерево заздалегідь, то зберігати його до свята слід на холоді — наприклад, на балконі або в гаражі.

Вибираючи святкове деревце, потрібно:

подивитися на зріз стовбура. Він свіжий, коли ще не затягнутий смолою. Це ознака того, що ялинку зрубали нещодавно;

помістіть гілочку дерева в долоні, потріть їх одна об одну — хвойний аромат і виділення смоли є ознаками свіжозрубаного дерева;

голки не повинні бути жовтими й обсипатися після проведення по гілці;

гілки повинні відрізнятися гнучкістю — пружинити, а не ламатися на вигині;

огляньте ялинку на предмет цвілі та наявність наростів (брати заражене дерево не варто);

купувати потрібно "законні" ялинки, які вирощують у розплідниках (вони забезпечені бирками та штрих-кодами).

Як вибрати штучну ялинку

Фото: tvc

Якщо ви все ж таки вирішили придбати штучну ялинку, то фахівці радять звертати увагу одразу на кілька факторів:

вогнестійкість штучного дерева, на упаковці має бути зазначено, що ялинка виготовлена з вогнестійкого поліетилену або пластику;

звернути увагу на запах. Якщо від ялинки пахне хімією, це означає, що вона виділяє токсичні речовини;

обов'язково вимагайте в продавця папери, які підтверджують якість використаних матеріалів;

ялинка не повинна обсипатися від дотику;

не економте, адже за невеликі гроші можете придбати неякісну річ, зроблену з використанням шкідливих речовин

уважно роздивіться ялинку за хорошого освітлення. На ній не повинно бути патьоків клею, нерівностей.

Раніше, 5 грудня, Фокус писав про те, що ялинка в центрі Лондона обурила британців. Дерево, зовнішній вигляд якого висміяли місцеві жителі, привезли з Норвегії як подарунок.