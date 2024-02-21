Обмінялися клятвами в туалеті: у США пара зіграла весілля на автозаправці (відео)

Логен Ебні і Тіана Ейлсток після кількох років стосунків вирішили влаштувати незвичайне весільне торжество.

У США молодята зі штату Огайо провели весілля в незвичайному місці. Молоді люди пов'язали своє життя в туалеті на автозаправній станції. Про це пише UPI.

Після кількох років стосунків Логен Ебні та Тіана Ейлсток із Кентуккі вирішили одружитися. Молодята, які живуть у районі Цинциннаті, обмінялися клятвами в туалеті магазину Hop Shops у Вероні.

Однак замість того, щоб влаштувати банкет у ресторані, пара вирішила святкувати на місцевій автомобільній заправці, куди й покликала гостей. Менеджер і співробітники АЗС з ентузіазмом підтримали ідею нареченого і нареченої, надавши допомогу в організації свята. Вони прикрасили стіни залу повітряними кульками і вітальними вивісками.

Для молодят повісили диско-куля на стелі у вбиральні Фото: X (Twitter)

Крім того, для молодят повісили диско-куля на стелі, а також влаштували святкову дискотеку. За словами пари, церемонія пройшла без сучка і задирки, і гості залишилися задоволені незвичайним весіллям.

"Тіано, з першого танцю з тобою в цій вбиральні і до самого кінця, присягаюся, що буду скакати по життю разом з тобою. Через фанк-біти і мелодії, відчуватимемо ритм життя", — сказав Абні у своїй присязі.

Наприкінці церемонії пара натиснула на червону кнопку, щоб станцювати свій перший танець.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка познайомилася з чоловіком у сміттєвому баку і вийшла за нього заміж. Ерін Шеффілд вийшла заміж завдяки незвичайному хобі. Її майбутній чоловік на ім'я Дейв підтримав її захоплення і навіть дарував подарунки знайдені в горі сміття.

Також стало відомо, що хлопець кинув дівчину в День святого Валентина, бо вона багато їла під час вечері. Романтичне побачення закоханої пари почалося добре, але несподівано для жінки закінчилося розставанням. Вони обмінялися подарунками, а після вечері чоловік кинув дівчину за СМС.