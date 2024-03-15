Будинки виглядають як декорації: на продаж виставили одразу цілу вулицю (фото)

Три будинки і окремий гараж складають The Mount, тихий і спокійний глухий кут, який можна буде купити за 575 000 фунтів стерлінгів.

У Великій Британії на аукціоні хочуть продати цілу вулицю з будинками, які виглядають як декорації до фільму 1960-х років. Про це пише Daily Star.

Симпатична вуличка з трьома житловими будинками і окремим гаражем піде з молотка за 575 000 фунтів стерлінгів. Співробітники аукціонного дому Західного Йоркшира називають такий шанс золотою можливістю для інвесторів.

Три будинки і окремий гараж складають The Mount, тихий і спокійний глухий кут. Незвичайний лот включає в себе дві просторі здвоєні будівлі, житло з двома спальнями та великий подвійний гараж. Купити власну вулицю можна буде за більш ніж півмільйона фунтів стерлінгів.

Три будинки та окремий гараж складають The Mount, тихий і спокійний тупик Фото: Auction House/TNG

Нерухомість у Нормантоні, недалеко від Вейкфілда, Західний Йорк, була описана як золота можливість для інвесторів. Мало того, заходячи в будинки, ви немов потрапляєте в "викривлення часу", адже вас зустрічає класичний дизайн 1960-х років з квітковими килимами і шпалерами.

"Такий шанс придбати проєкт реконструкції мрії випадає раз у житті", — сказав представник аукціонного дому.

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