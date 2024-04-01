У США журналістів попросили перестати красти речі з президентського літака (відео)

Працівникам ЗМІ іноді дарують невеликі упаковки шоколадних цукерок M&Ms, прикрашені президентською печаткою, як сувенір. Однак їм виявилося цього замало.

У США журналістам заборонили красти сувеніри з офіційного літака президента країни Джо Байдена. Про це пише BBC News.

Асоціація кореспондентів Білого дому попередила, що брати речі з літака заборонено.

Інвентаризація Air Force One після візиту Джо Байдена на західне узбережжя США в лютому виявила зникнення кількох предметів із відсіку для преси. Фірмові наволочки, келихи й тарілки в золотій оправі — ось що, імовірно, зникло з борту літака.

Минулого місяця асоціація розіслала репортерам електронного листа, в якому йшлося про те, що така поведінка погано позначається на преспулі, групі журналістів, які подорожують із президентом, і її має бути припинено.

З 1988 року президенти дарують журналістам на борту Air Force One офіційні коробки цукерок M&Ms Фото: New York Post

Журналістам іноді дарують невеликі упаковки шоколадок M&Ms, прикрашені президентською печаткою, як сувенір. Однак брати предмети з логотипом Air Force One, зокрема столові прилади та рушники, було звичайною справою протягом багатьох років, стверджують самі працівники ЗМІ.

Міша Комадовський, кореспондент Білого дому від "Голосу Америки", зібрав "тонку" колекцію предметів зі своїх поїздок на президентському літаку.

"Я нікого не бентежив і не скоював жодних правопорушень, щоб зібрати цю колекцію", — сказав він, тримаючи в руках паперовий стаканчик із логотипом Air Force One, який він "просто забув викинути".

Air Force One, який Білий дім називає офісом президента в небі Фото: Shutterstock

Air Force One, який Білий дім називає офісом президента в небі, має площу 4 000 кв. футів (372 кв. м). Його дивовижні можливості охоплюють великі апартаменти для президента, медичну станцію з операційним столом, конференц-зал і їдальню, два камбузи для приготування їжі, здатні нагодувати 100 осіб одночасно, а також виділені зони для преси, VIP-персон, охорони й секретарів.

Видання зазначає, що завдяки передовій авіоніці та захисту літак належить до класу військових і здатний витримати повітряну атаку. Він також здатний дозаправлятися в повітрі, що дає йому змогу літати необмежений час, що вкрай важливо в надзвичайних ситуаціях. Air Force One також оснащений безпечним обладнанням зв'язку, що дає змогу літаку функціонувати як мобільний командний центр. На борту є 85 телефонів, безліч двосторонніх радіостанцій і комп'ютерний зв'язок. Президент сидить попереду, а журналісти розташовуються в задній частині літака.

Раніше Фокус повідомляв, що стюардеса розповіла про найбільш скажені звички пасажирів. Сіерра Міст часто розповідає про свою роботу бортпровідницею в соціальних мережах. За її словами, навіть у тих рейсах, які проходять гладко, люди поводяться неналежним чином.

Також стало відомо, що жінка так любить залізничний вокзал, що вирішила назвати себе на його честь. Рехане Мерілебон Хаваджа майже 20 років пропрацювала на станції та вирішила відзначити цю знаменну для неї дату в незвичайний спосіб.