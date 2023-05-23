Найпоширеніші види алергії: сезонна, харчова та алергія на тварин. Головні симптоми

З настанням весни ви не можете відкрити вікна через постійне чхання? Можливо, у вас щоразу сверблять очі під час прибирання будинку? Після вчорашньої вечері на тілі з'явився висип?

Всі ці ознаки вказують на те, що у вас може бути алергія. За даними Американського коледжу алергії та імунології (ACAAI), понад 50 млн. дітей та дорослих у США мають алергічну реакцію на пилок, пил, плісняву, лупу домашніх тварин та інші поширені алергени. Про це пише UANew.

Що таке алергія?

Алергія — це реакція вашого організму на певний алерген: пилок, пліснява або інші. Пилок викликає алергію на пилок, а цвіль викликає алергію на цвіль.

Імунна система захищає вас від мікробів та вірусів, але іноді збивається. "У більшості людей немає імунної відповіді на пилок, але є певна кількість людей, чия імунна система сприймає її як чужорідну та небезпечну, відноситься до неї як до патогену або інфекції", — говорить доктор Крістіна Прайс, алерголог та імунолог зі штату Коннектикут.

Як організм реагує на алерген

Коли ваша імунна система вирішує, що щось може вам нашкодити, вона чинить опір. Ця боротьба викликає такі неприємні симптоми, як задишка, кропив'янка, чхання та свербіж, пояснюють співробітники Американського коледжу алергії та імунології. Іншими словами, намагаючись захистити вас, ваше тіло "випадково" завдає шкоди.

Найбільш поширені симптоми алергії

Існують різні типи алергії, про які потрібно знати, щоб у разі виявлення у себе небезпечних симптомів звернутися до лікаря за лікуванням.

Сезонна алергія: симптоми

Сезонна алергія (алергічний риніт) виникає лише у певну пору року (літо, осінь, зима чи весна). У Yale Medicine відзначають, що найпоширенішими сезонними алергенами є пилок трав та дерев, пліснява та амброзія. Найбільш поширеними симптомами сезонної та пилкової алергії є:

Закладеність носа

Кашель

Втома

Сверблячка в очах, носі та горлі

Нежить

Чихання

За словами доктора Стефані Лідс, дитячого алерголога Єльського університету, останніми роками погіршилися деякі сезонні алергії: "Зі зміною клімату загальна тенденція полягає в тому, що ми отримуємо вищі рівні пилку і більш довгі сезони пилку, чи то через більш високі температури чи збільшення викидів вуглекислого газу".

Багаторічна алергія: симптоми

Багаторічна алергія може виникнути будь-якої пори року. За даними клініки Клівленда, найбільш поширеними багаторічними алергенами є шерсть і лупа домашніх тварин, пилові кліщі, таргани та пліснява.

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Алергія на котів та собак

Згідно з ACAAI, симптоми алергії на котів та собак можуть бути наступні:

здавлювання у грудях

Кашель

Сльозді, червоні чи сверблячі очі

Кропивниця

Нежить чи закладеність носа

Задишка

Висипання на шкірі

Чихання

Свистяче дихання

Є прості способи уникнути алергії на свійських тварин. Але позбутися вовни та лупи може бути складніше, ніж ви очікуєте. "Якщо прибрати кішку з дому, вимити всі стіни, провести хімчистку м'яких меблів, все одно потрібно шість місяців, щоб рівень котячого білка нормалізувався", — зазначає доктор Уорнер Карр, алерголог у Дитячій лікарні в Каліфорнії.

Алергія на плісняву: симптоми

Симптоми алергії на плісняву, згідно з ACAAI, можуть включати:

Закладеність носа

Кашель

Роздратовані очі

Свербіж у горлі

Нежить

Чихання

Свистяче дихання

Харчова алергія: симптоми

Найбільш поширеними харчовими алергенами є глютен, яйця та молоко. Крім того, за останніми даними серед харчових алергенів можуть бути також: молюски, арахіс, горіхи, соєві боби та пшениця.

За даними клініки Клівленда, симптоми алергії на глютен (непереносимість глютену), ймовірно, включають:

Біль в животі

Анемія

Занепокоєння

Здуття живота

Запор

Депресія

Діарея

Втома

Головний біль

Біль у суглобах

Нудота

Висип

Проблеми з концентрацією уваги

Блювота

За даними клініки Майо, симптоми алергії на яйця можуть включати:

здавлювання у грудях

Закладеність носа

Кашель

Кропивниця

Нежить

Задишка

Запалення шкіри (набряк, жар, почервоніння, біль)

Чихання

Спазми шлунка

Нудота

Блювота

хрипи

За даними клініки Майо, серед симптомів, що вказують на алергію на молоко та інші молочні продукти, можуть бути:

Спазми живота

Коліки (у немовлят)

Кашель

Діарея

Кропивниця

Сверблячка навколо рота, губ

Нежить

Задишка

Набряк горла, губ, язика

Поколювання навколо рота, губ

Блювота

Сльозогінність

Хрипи

Незалежно від того, як довго ви страждаєте від алергії, знайте, що у вас завжди є можливість полегшити симптоми.

"У деяких людей є пара тижнів на рік, коли вони нещасні, а потім решту року у них все добре, тому вони думають, що можуть просто перетерпіти це", — зазначає Стефані Лідс. "Але є спосіб кращий. Ви можете зробити деякі кроки, щоб звести до мінімуму ці тижні страждань". Обов'язково обговоріть симптоми зі своїм лікарем.

Якщо ви підозрюєте, що у вас алергічна реакція, медичні працівники настійно рекомендують вам звернутися до лікаря або у відділення невідкладної допомоги, якщо ви відчуваєте якісь із небезпечних для життя симптомів:

Непритомність, запаморочення, непритомність

Пульс: прискорений та слабкий

Зміни шкіри (кропив'янка, свербіж, почервоніння)

Набряк (очі, обличчя, горло, губи)

Утруднене дихання

Проблеми із ковтанням

Блювота, нудота, діарея

Свистяче дихання (при диханні ви чуєте хрипи чи свист)

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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