Масло гхі: 10 корисних властивостей для імунітету, здоров'я шкіри і не тільки

Це масло називають золотим не тільки завдяки його золотистому відтінку. Масло гхі — неймовірно цінний для здоров'я продукт, який шанували ще наші предки.

Масло гхі — це те саме топлене масло, але процес його приготування більш тривалий. Особливість цього чарівного масла в тому, що воно практично не містить лактози та молочного білка, тому ідеально підходить для маленьких дітей та алергіків. Гхі — дуже калорійний продукт, у 100 г топленого масла міститься 883 ккал. Про це пише PharmEasy.

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Масло гхі — це чистий молочний жир (99,8 г жиру), без домішок. Також у топленому маслі містяться вітаміни А, Е, вітамін К. Воно, незважаючи на високий відсоток жиру, містить корисні жири, які підвищують рівень хорошого холестерину і не провокують серцево-судинні захворювання.

Топлене масло ідеальне для смаження, оскільки має високу точку димлення і не розпадається на вільні радикали за високої температури. Саме вільні радикали провокують розвиток раку. Отже, як масло гхі може поліпшити ваше здоров'я та самопочуття?

Покращує здоров'я кишечника

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Масло гхі допомагає відновити здоров'я кишківника, воно обволакує його стінки, знижуючи тим самим ризик виникнення виразок і раку. Недарма наші предки перед кожним прийомом їжі вживали ложку топленого масла.

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Зміцнює імунну систему

У топленому маслі міститься велика кількість масляної кислоти, яка допомагає організму виробляти Т-клітини, що борються з різними хворобами. Наявність поліненасичених жирів у його складі позитивно впливає на роботу головного мозку й підтримує імунітет.

Містить основні вітаміни

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Топлене масло гхі містить групу найважливіших вітамінів: А, D, E, K. Вони допомагають регулювати процеси травлення, підвищують імунітет, підтримують нервову систему, а також потрібні для підтримання гормонального фону та фертильності.

Має протизапальну дію

Топлене масло містить бутират (масляну кислоту) та антиоксиданти, які відіграють важливу роль у здоров'ї травної системи та мають протизапальну дію.

Підходять для людей із непереносимістю лактози

Гхі не містить лактози, тому не викликає алергії у людей, які страждають на непереносимість молочних продуктів або казеїну.

Піклується про здоров'я шкіри

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Олія гхі — чудовий косметичний засіб, вона багата на антиоксиданти та жирні кислоти, тому м'яко піклується про здоров'я шкіри. Допомагає утримувати вологу в клітинах епідермісу, покращує відновлення шкіри, пом'якшує її та лікує тріщинки. Олію гхі можна мазати на руки, наносити на обличчя і тіло — і ваша шкіра буде м'якою, гладенькою і доглянутою.

Сприяє схудненню

Топлене масло допомагає прискорити обмін речовин, тому ідеальне для людей, які піклуються про своє здоров'я і хочуть схуднути. У ньому міститься кон'югована лінолева кислота, яка ефективно допомагає у зниженні жирових відкладень.

Врівноважує гормони в організмі

Масло гхі допомагає збалансувати гормони в організмі, що особливо корисно для жінок, оскільки дозволяє позбутися ПМС, менструального болю й вирішити проблему нерегулярних місячних.

Лікує опіки

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Топлене масло — безпечний косметичний засіб, який допомагає в лікуванні шкіри після опіків, припікань і хірургічних операцій. Олію гхі використовують для лікувального масажу і як основу для мазей при лікуванні опіків.

Зміцнює кістки

Масло гхі містить комплекс вітамінів і мінералів, які благотворно позначаються на здоров'ї. Високий вміст вітаміну К сприяє поліпшенню згортання крові і благотворно впливає на здоров'я зубів й кісток. Також олія гхі допомагає в профілактиці карієсу та запобігає атеросклерозу.

Лікує дисфункцію щитовидної залози

Вживання олії гхі на постійній основі нормалізує баланс гормонів, що допомагає в лікуванні дисфункції щитоподібної залози.

Нагадаємо, слід уникати використання рослинних олій для приготування їжі за температур, вищих за їхню температуру димлення.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.