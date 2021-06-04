Випробування брудом. Фокус познайомився з Subaru Outback нового покоління (фото, відео)

Фокус відправився на українську їздову презентацію Subaru Outback нового покоління, щоб протестувати автомобіль у всіх стихіях — не тільки на асфальті, а й на повноцінному бездоріжжі.

Новий Subaru Outback ми чекали довго. Тоді як в США автомобіль шостого покоління виробляється і продається з 2019 року і вже встиг там обзавестися версією Wilderness для суворого бездоріжжя, Україна слідом за Європою отримала його в кінці весни 2021-го.

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Новий Subaru Outback дістався Європи, скоро в Україні

Як Фокус повідомляв раніше, затримка пояснюється тим, що тільки недавно модель стала на конвеєр головного заводу Subaru в Японії, звідки і почалися поставки на всі глобальні ринки не рахуючи американського.

Наш випробувальний пробіг нового Аутбеку — це майже 200 км найрізноманітніших доріг від Києва до фінішної точки у Черкаській області. Малувато, щоб відчути всі нюанси їздового характеру новинки, але цілком достатньо для перших вражень. А вони, як відомо, найяскравіші і тому найбільш правильні.

Тим паче що організатори пообіцяли на маршруті ділянку справжнього бездоріжжя. Та й як інакше, адже висока прохідність — одна з головних якостей Outback.

Новий? Так, новий Субару Аутбек 2021

Навіть здалеку автомобіль стовідсотково розпізнається як Outback — і тому в перший момент може здатися, що порівняно з попередником дизайн майже не змінився. Тим паче що й у габаритах новинка виросла зовсім трохи: на 50 мм в довжину (до 4870 мм) і на 35 мм в ширину (до 1875 мм), а висота і зовсім колишня (1675 мм).

[ + – ] Новий Subaru Outback 2021. Фото: Subaru Фото: Subaru [ + – ] Ззаду новинка упізнавана по ліхтарям хитромудрої форми. Фото: Субару Україна

Проте всі панелі кузова — нові. Пізнати Субару Аутбек 2021 можна по зміненому розрізу фар і помітно зменшеним протитуманкам. А ззаду — загострені ліхтарі, що додали кормі виразності. Керуючись правилом "від добра добра не шукають", в Subaru вчинили розсудливо: раніше знайдений вдалий образ зберегли, але осучаснили і облагородили у потрібних місцях.

Новий Outback побудований на модульній платформі Subaru Global Platform

Головні ж нововведення оку не помітні. Зі зміною поколінь Outback переїхав на модульну платформу SGP (Subaru Global Platform), яка вже використовується на кросовері XV і позашляховику Forester. У цифрах це виражається в прирості жорсткості кузова на 70% і збільшенні на 40% енергії, що поглинається при фронтальному зіткненні. Також трохи покращилася шумоізоляція, а салон став трохи просторішим.

А ще японці перетрусили підвіску. Для зниження безпружинних мас в конструкції використовується алюміній, у пружин — нелінійна жорсткість, а у амортизаторів — нові калібрування, покликані поліпшити подолання нерівностей.

Змушений розчарувати тих, хто чекав в Україні новий Outback за прикладом США — тобто, зокрема, з турбодвигуном. Європі, а разом з нею і нам, належить один-єдиний двигун — бензиновий "атмосферник" 2.5 з безпосереднім уприскуванням. Але є і хороші новини. На нашому ринку характеристики Subaru Outback краще європейських: агрегат видає 188 к.с. проти 169 к.с. при невеликому зниженні пікового моменту (245 Нм проти 252 Нм).

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Динаміка теж покращилася: за паспортом, розгін до першої "сотні" займає 9,5 секунди при максималці 207 км/год (у європейській специфікації — 10,2 секунди і 193 км/год).

Трансмісія колишня — клиноланцюговий варіатор Lineatronic з можливістю ручного перемикання "віртуальних" передач. Він теж модифікований — серед іншого, діапазон передавальних відносин розширено з 7,03 до 8,1.

А ось гібридної версії e-BOXER, яка з весни додалася в гаму модифікацій XV і Forester, у нового Аутбеку не буде.

Привіт, планшет!

Субару, чи ти це? Я дивлюся в салон і тішуся з того, що тут нарешті зʼявилася сучасна мультимедійна система — з великим вертикальним тачскріном діагоналлю 11,6 дюйма. Для бренду це справжня інтерʼєрна революція! Бракує хіба що віртуальної "приборки" — у всіх версій Аутбеку, включаючи топову, прилади залишилися стрілочними.

[ + – ] Фото: Владислав Матяш [ + – ] Фото: Владислав Матяш

У "планшета" чітка картинка і приємна графіка, а особливо радує хороше промальовування навігаційних карт. І тепер медіасистеми справді "мульти" — температура повітря і режими кліматичної установки регулюються за допомогою сенсорних кнопок на екрані. Не всім подібне подобається, але такі сучасні тренди.

Втім, кілька фізичних кнопок все ж таки присутні — інтенсивність обдування, включення обігріву лобового скла і зовнішніх дзеркал.

[ + – ] Фото: Владислав Матяш [ + – ] Фото: Владислав Матяш [ + – ] Фото: Владислав Матяш

Матеріали салону стали якіснішими, до того ж це стосується всієї лінійки комплектацій — до слова, тепер їх стало три замість двох, як було раніше. А для топ-версії (саме вона показана на фотографіях вище) навіть передбачена обробка шкірою наппа.

Також запроваджено ряд дрібних поліпшень, які підвищують комфорт повсякденного користування машиною. Наприклад, електричний ручник є вже "в базі", у камери заднього виду зʼявився омивач, у сидінь три режими інтенсивності підігріву замість колишніх двох. А двері багажника, оснащену електроприводом, тепер можна відкривати-закривати без допомоги рук — провівши ногою під заднім бампером.

Як тепер їде Subaru Outback

Попередньою Outback славився своєю енергоємною всепрощаючою підвіскою. Минулого літа я поїздив на такому — і досі памʼятаю те відчуття польоту, коли шпариш по розбитій дорозі без побоювання. Subaru Outback нового покоління зберіг ці якості, але, за відчуттями, помʼякшав — розгойдування не з`явилося, але хвилі і вибоїни відпрацьовує більш округло.

Я спеціально роблю акцент "за відчуттями", тому що по нерівному асфальту мені вдалося проїхати заледве 30 км, а деяким колегам-журналістам, котрі побували на презентації, підвіска новачка, навпаки, здалася більш жорсткою. Тому залишимо це питання до детального тест-драйву.

А ось з двигуном все ясно вже зараз: його мало. Двигун Субару Аутбек володіє тягою, якої цілком достатньо для комфортного переміщення містом і неспішного переміщення поза ним. Але якщо ви поспішаєте або салон під завʼязку забитий пасажирами і багажем, недолік потужності і задемпфіруваність педалі акселератора дають про себе знати.

[ + – ] Під капотом — атмосферний "четвірка" 2.5 (188 к.с.) з безпосереднім уприскуванням Фото: Вадим Добровольський

Втім, рецепт є: розганятися в ручному режимі за допомогою підкермових пелюсток, а при трасовій їзді не підніматися вище шостої "віртуальної" передачі до досягнення крейсерській швидкості. Обгін? Попередньо "скинутися" на дві-три ступені вниз — і виконати маневр без боязні не встигнути його завершити.

Однак така методологія припаде до душі не всім. Хтось просто не любить пелюстки, іншим подавай відчутне підхоплення за першим натисканням на педаль. Тому висновок очевидний: не завадив би варіант з приставкою "турбо". Той самий, якого на нашому ринку немає.

Який новий Outback на бездоріжжі

[ + – ] Новий Субару Аутбек на бездоріжжі. Фото: Субару Україна

Наш тест-драйв Subaru Outback проходив, переважно, по бездоріжжю. Пісок, вузенькі лісові доріжки з вимоїнами і горбисті грунтівки — всього цього було вдосталь. В таких умовах машина відчуває себе у своїй стихії. Поза асфальтом нестачі потужності не відчувається, але для кращого дозування тяги варто перемикатися пелюстками — благо, для цього навіть не потрібно переводити селектор трансмісії в ручний режим.

Кліренсу 213 мм цілком достатньо, щоб без боязні їхати по колії, долати значні вибоїни і навіть форсувати неглибокі броди, як на відео вище. Але, звичайно, необхідно робити знижку на великі звіси — вони впливають не стільки на крутизну перешкод (за умови, що їдеш вдумливо), скільки на темп їх подолання. Мʼякий газ, точні рухи кермом — такий підхід дозволить забратися досить далеко від цивілізації.

[ + – ] За прохідністю Субару Аутбек лише трохи поступиться позашляховику Форестер (на задньому плані) Фото: Вадим Добровольський [ + – ] Енергоємність підвіски дозволяє помірні перешкоди долати ходом. Фото: Віктор Стельмах

Автомобіль отримав вдосконалений асистент X-Mode для їзди бездоріжжям, який обзавівся додатковим режимом для глибокого піску і бруду. І хоча я не прихильник подібних електронних систем, вважаючи за краще покладатися на фізичні параметри машини (кліренс, звіси) і максимально використовувати можливості трансмісії, повинен визнати: субарівський X-Mode працює.

Ось лише один приклад. Тісний поворот на вузькій лісовій дорозі, весь усіяний ямами, заповненими брудом. Відразу його не пройти — тільки внатяг. Якщо шукати зачіп навпомацки, можна переборщити з газом — машину викине з дороги, а там — повалене дерево. Як мінімум, є ризик пошкодити бампер.

Тому активую X-Mode, протискую педаль акселератора на третину ходу і тримаю рівний газ. Після трьох секунд буксування електроніка знаходить оптимальний алгоритм роздачі тяги до коліс — і Аутбек починає впевнено їхати.

Фото: Вадим Добровольський

Асистент X-Mode дійсно допомагає на бездоріжжі

Також система допомагає при русі по піску. На маршруті нам зустрівся піщаний підйом з глибокою колією — не найпростіша позадорожна перешкода. Спочатку один з колег-журналістів спробував подолати її в лоб, не включаючи X-Mode. До честі Аутбеку, автомобіль впорався, але трохи побуксувати довелося.

Слідом проїхав я, але вже з активованим асистентом. Різниця, як говориться, у наявності: машина піднялася наверх легко і невимушено навіть без натяку на пробуксовку.

Є тільки один мінус: якщо в Аутбека попереднього покоління асистент активувався клавішею між сидіннями, то у нового — віртуальною кнопкою на дисплеї медіасистеми. Іншими словами, тепер X-Mode не включити навпомацки, не відволікаючись від дороги.

Комплектації і ціна Субару Аутбек

Ціни Субару Аутбек починаються з позначки 1,25 млн грн, а комплектації тепер мають три рівні оснащення. Стартова сума немаленька, зате різниця між "базою" та "топом" становить всього 70 тисяч гривень. Іншими словами, вже на старті (комплектація Limited) автомобіль дуже непогано оснащений.

Двозонний клімат-контроль, світлодіодні фари підігрів всіх сидінь, камери кругового огляду, фірмовий субарівський комплекс EyeSight з функціями адаптивного круїз-контролю, автогальмування та стеження за розміткою. А також позашляховий асистент X-Mode і той самий "планшет", перетворили інтерʼєр Аутбека у новому поколінні.

В результаті відмінності між версіями зводяться до нюансів. Наприклад, комплектація Touring, що стоїть на вершині гами, хизується люком в даху, преміальною аудіосистемою Harman/Kardon з десятьма динаміками і згаданої вище шкірою наппа.

[ + – ] Рівень оснащення Field — це двоколірна обробка салону екошкірою із зеленою прострочкою. Фото: Вадим Добровольський [ + – ] Зелені акценти у Field є і на кузові — наприклад, на рейлінгах. Фото: Вадим Добровольський

На мій погляд, оптимальний вибір — середня комплектація Field за 1,28 млн гривень. Замість базового тканинного салону тут зʼявляється обробка екошкірою з водовідштовхувальним ефектом, а рейлінги здатні витримати навантаження до 100 кг замість 60-ти. До того ж, такий автомобіль і виглядає яскравіше — завдяки зеленим акцентам на кузові (елементи рейлінгів) і в салоні (прострочки на сидіннях, дверях і передній панелі), а також колесам оригінального дизайну.

Перспективи нового Аутбека в Україні

Subaru Outback належить до племені крос-універсалів. У цьому його слабкість на тлі тотального поклоніння кросоверам з боку покупців. Але одночасно в цьому і його сила! Отримати нестандартний зовні автомобіль з місткістю універсалу і прохідністю майже як у позашляховика — це дорогого коштує.

Турбований Outback в Україні? Можливо, така версія у нас з'явиться

Щодо недостатніх тягових якостей 2,5-літрового "атмосферника"… Як повідомили Фокусу в компанії "Субару Україна", зараз повним ходом опрацьовується можливість поставок в Україну турбованого Аутбеку.

Нехай тішаться справжні субаристи!

Це буде не найпростіша операція (сьогодні турбо-Outback виробляється і продається тільки в США), але якщо вона вдасться, купівельна аудиторія моделі помітно розшириться — навіть незважаючи на вищу ціну такої версії. Скільки вона може коштувати в Україні? Орієнтуватися на різницю цін між атмосферним і турбованим виконаннями у Штатах було б некоректно, тому дочекаємося новин він українського імпортера.