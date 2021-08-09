Раніше заявлений випуск пікапа Tesla Cybertruck скасований

У компанії офіційно заявили, що серійне виробництво почнеться не раніше 2022 року.

Електричний пікап Tesla Cybertruck був представлений в листопаді 2019 року, причому відразу після презентації компанія почала прийом замовлень на свою революційну новинку. Тоді Ілон Макс обіцяв почати серійний випуск ближче до кінця 2021 року, проте через кілька місяців почалися звичайні для компанії зрушення в термінах.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Спочатку було заявлено, що через велику кількість зібраних замовлень (250 тисяч) компанія не зможе доставити всі машини в термін, а очікування клієнтів може розтягнутися на три-чотири роки.

А в липні 2021 року з'явилася інформація, що компанія зазнає труднощів із запуском у виробництво нових акумуляторних елементів формату 4680, які будуть застосовуватися в майбутніх електрокарах Tesla.

Тепер же компанія офіційно заявила: старт серійного випуску електричного пікапа Cybertruck перенесений на 2022 рік. Про це, зокрема, свідчить і зміна онлайн-конфігуратора на сайті компанії, де потенційним покупцям повідомляють, що конфігурувати машину з усіма опціями вдасться тільки ближче до запуску у виробництво.

Як нещодавно зазначив керівник відділу розробок Tesla Ларс Мораві, пікап поки не готовий до постановки на конвеєр. Ще доведеться провести серію випробувань машини і фінальне доведення. Точну дату початку випуску компанія вже не називає. Якщо, за звичаєм Тесли, нас чекають чергові перенесення, серійний Cybertruck може з'явитися тільки до кінця 2022 року — іншими словами, аж через три роки після першої презентації та початку прийому замовлень.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla Model X змагалися з танком у перетягуванні каната. Суперником електрокара став британський легкий танк сімейства CVR (T) у виконанні Scorpio з 1960-х років.