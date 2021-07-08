V12 проти V8: Два покоління Mercedes-AMG G-Class воювали в драг-рейсінгу (відео)

У спурті змагалися Mercedes-AMG G 65 попередньої генерації і новий Mercedes-AMG G 63.

Mercedes-Benz уперше представив G-Class з 12-циліндровим двигуном ще у 2002 році, але запустив його в серію під імʼям G 65 тільки через 10 років, у 2012-му. Цей позашляховик випускався до 2018 року у вкрай обмеженій кількості, був знятий з виробництва через невідповідність нормам викидів.

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Mercedes-AMG G 65 Final Edition, будучи справжнім колекційним автомобілем в усіх відношеннях, коштував від 310 000 євро. Усього по світу було продано 65 примірників лімітованої серії, і один з них кинув виклик G 63 Edition 1 поточного покоління.

[ + – ] Mercedes-AMG G 65 Final Edition

У G 65 Final Edition його 6,0-літровий V12 розвиває 630 к.с. і 1000 Нм крутного моменту. Заявлений заводом час розгону до першої "сотні" — 5,3 секунд. Що стосується 4,0-літрового V8, який встановлений на новому G63, то він видає 585 к.с. і 850 Нм крутного моменту. Згідно з паспортними даними, розгінна динаміка від 0 до 100 км/год становить 4,5 секунди.

Крім того, G 63 Edition 1 легша — 2460 кг проти 2835 кг у G65. Вага знижена, головним чином, завдяки незалежній передній підвісці на подвійних поперечних важелях.

[ + – ] Mercedes-AMG G 63

Змагання між двома гелендвагенами проходило у два етапи. У першому заїзді G65 на старті трохи виривається вперед, але з набором швидкості здав свою позицію. У результаті мав першість G 63. У другому заїзді.

Втім, не будемо забігати вперед. Дивіться відео, щоб самим побачити, що виявиться краще: сила і міць чи менша вага в поєднанні із сучасними електронними асистентами.

Як ми писали раніше, Brabus представив найшвидший G-Class. Потужність його двигуна збільшили до 900 сил, а розгін з місця до 100 км/год становить рекордні 3,7 секунди.

Також Фокус повідомляв, що Suzuki Jimny отримав обвіс у дусі "Геліка". Ціна такого кита — близько 6,5 тис. доларів.