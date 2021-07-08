А у нас в машині газ. Toyota Camry тричі вибухнула посеред вулиці в Китаї (фото, відео)

Імовірною причиною вибуху став збій у роботі газобалонного обладнання.

На одному з каналів в YouTube зʼявилося відео, на якому седан Toyota Camry в Китаї їде по жвавій вулиці одного з міст і раптом вибухає прямо під час руху без видимої причини. Гучний звук, вогненний стовп і частини кузова машини, які розлітаються в сторони — так це виглядало з салону автомобіля, що рухався слідом за Camry.

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І це ще не все — через кілька хвилин уже наполовину згорілий седан вибухнув знову, до того ж цей вибух був навіть потужнішим. А наостанок вже вигорілий остов машини вибухає в третій раз.

[ + – ] Другий і третій вибухи Фото: скриншот

За даними очевидців, водієві вдалося покинути салон відразу після першого вибуху і він не постраждав.

Точні причини події встановлюються. З боку все це дуже схоже на вибух газобалонного обладнання, проте автомобіль, що вибухнув — Toyota Camry Classical для Китаю — штатно не оснащується газобалонною установкою.

[ + – ] Toyota Camry Classical для Китаю

Такий седан, китайське продовження Camry покоління XV40, випускався виключно для китайського ринку з 2011 до 2013 року спільним підприємством GAC і Toyota і оснащувався бензиновими моторами обʼємом 2 і 2,4 літра.

Можна припустити, що власник автомобіля самостійно обладнав машину газобалонної установкою, до того ж, судячи з "вибухового" результату, звернувся в кустарну майстерню. Друга можлива причина вибухів — перевезення балона з пропаном або природним газом в багажнику.

Раніше Фокус повідомляв, що в США найпотужніша і швидка Tesla Model S у версії Plaid спалахнула прямо під час руху і згоріла дотла. До того ж водієві не відразу вдалося покинути салон через те, що електроніка заблокувала дверні замки.

Також ми розповідали, що в Хмельницькому згорів електрокар Nissan Leaf. Займання сталося у той момент, коли машина перебувала на зарядній станції.