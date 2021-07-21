Курйозне ДТП: в Бразилії два авто зіткнулись, здаючи заднім ходом (відео)

Горе-водії не побачили одне одного, виїжджаючи на проїжджу частину кожен зі свого боку вулиці.

У бразильському муніципалітеті Ітаполіс, що в штаті Сан-Пауло, сталася епічна у своїй курйозності аварія: два автомобілі, кожен з яких здавав заднім ходом, зіткнулися один з одним. Випадок, що стався 7 липня 2021 року, потрапив на вуличну камеру відеоспостереження, а ролик, незабаром викладений в соцмережі, моментально став вірусним.

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На відео відображений момент, як білий хетчбек Chevrolet Onix (компактна модель В-класу для американського ринку) здає назад, відʼїжджаючи від автосервісу. Одночасно на протилежному боці вулиці з гаража починає виїжджати заднім ходом сріблястий седан Honda Civic. Машини на малій швидкості виїжджають на проїжджу частину, рухаються назустріч одна одній і…

Фото: скриншот

Вони могли б не зустрітися, якби уважніше дивилися в дзеркала, але ні: зіткнення сталося точно посередині дороги й акурат зад у зад. Мабуть, два водії просто не помітили одне одного — але все одно це кумедний інцидент, тим більше що він стався на дуже малій швидкості.

Важко визначити, які ушкодження внаслідок отримав Onix, оскільки його задню частину не видно на відео. Проте, у Civic були пошкоджені задній бампер і кришка багажника. На щастя, зіткнення сталося прямо біля автосервісу, тож горе-водіям не довелося далеко їхати, щоб здати свої автомобілі в ремонт.

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