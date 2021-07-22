Дизайн і комфорт: Фокус упритул познайомився з кросовером Renault Captur другого покоління

Кросовер пропонується в Україні з двома моторами потужністю 130 і 155 к.с., нам вдалося проїхатися на молодшій версії. Хочете знати, як їде новий Captur? Відповідаємо.

Компактний кросовер Renault Captur другого покоління дебютував у Європі ще минулого року, а цього літа нарешті дібрався до України. Фокус відправився на їздову презентацію новинки, щоб дізнатися, чим цікавий новий Каптюр і які його шанси в боротьбі за серця та гаманці українських покупців.

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Яскравість — сестра таланту Renault Captur

Як і в машини першого покоління, оригінальний дизайн — одна з сильних якостей новинки. До того ж у цій оригінальності немає химерності — новий Captur привертає увагу збалансованим виглядом, у якому легко вгадується європейська орієнтація моделі й одночасно стилістичні відсилки до першої генерації кросовера.

Хитромудрої форми вари та ліхтарі, виразні повітрозабірники в передньому бампері, підвіконна лінія, яка пустотливо підстрибує, у сукупності з виштамповкою по низу дверей … На Каптюрі важко залишитися непоміченим. Додамо сюди яскраві кольори кузова та можливість замовити двоколірне забарвлення з чорним дахом — і готовий рецепт створення яскравого автомобіля.

[ + – ] Новий Renault Captur виріс у габаритах: довжина збільшилася до 4,24 м (плюс 11 см), а колісна база — до 2,64 м (надбавка 2 см) Фото: Вадим Добровольський

Всередині змін більше. По-перше, збільшення 2 см у колісній базі додало простору пасажирам другого ряду, а за рахунок регулювання положення задніх сидінь можна варіювати обсяг багажника — найбільший його обсяг досягає виріс до 536 літрів — це помітно більше, ніж раніше, і це один із кращих показників у класі. Ззаду є дефлектори вентиляції та пара USB-розʼємів, а у багажнику — подвійна підлога з глибоким підпіллям.

По-друге, салон Renault Captur — повністю новий, хоча окремі його елементи знайомі з інших моделей Renault, включаючи Arkana і Duster. Головна фішка — повністю цифрова панель приладів із діагоналлю 7 дюймів. У неї є кілька режимів виведення інформації, включаючи варіант, коли чільне місце відведено тахометру. Така "приборка" доступна в топ-комплектації, а у базового Каптюра — стрілочні прилади.

До того ж сенсорний екран медіасистеми також має діагональ 7 дюймів — за нинішніми мірками, замало. У європейських Каптюрів на цьому місці може бути дисплей побільше, але для українського ринку вирішили обійтися бюджетним варіантом, щоб не задирати ціну машини. Щоб втішити, можу сказати, що графіка та швидкодія тачскріну непогані.

Як їде новий Каптюр

Технічна концепція не змінилася — як і раніше, автомобіль пропонує тільки передній привід. Для паркетника, яким є Captur, це норма, тим більше що кліренс 174 мм дозволяє вільно долати всі "міські" перешкоди на зразок бордюрів і трамвайних шляхів.

Характеристики нового Renault Captur

Двигун для нашого ринку передбачений тільки один — бензинова турбочетвірка 1.3 TCe з фактичним обсягом 1,33 літра. Зате у двох варіантах потужності — 130 і 155 к.с. В обох випадках трансмісія — семиступінчастий преселективний "робот" EDC7. Цей силовий агрегат вже знайомий з купе-кросовера Arkana. На презентації були тільки 130-сильні Каптюри, тому їздові враження стосуються тільки такої версії.

Фото: Татьяна Собченко

Для компактного паркетника 130 "сил" цілком достатньо, якщо їхати розмірено, не прагнучи на кожному світлофорі випередити всіх сусідів по потоку. Можна поскаржитися на брак тяги на низьких оборотах, але така особливість сучасних моторів, задушених строгими еконормами. Пришпорити машину можна газом або переходом на спортивний режим, але зі збільшенням оборотів зростає і шум.

Потужніший 155-сильний Captur безумовно буде приємнішим і комфортнішим у русі та управлінні. Думаю, навіть не знадобитися переходити на спорт-режим, щоб динамічно прискорюватися в діапазоні міських швидкостей.

Керованість і підвіска Renault Captur

А ось підвіска неідеальна, нагадуючи попередника в плані жорсткості. Пологі хвилі вона "обкатує" мʼяко, але стики, ями та виступи дорожнього полотна досить докладно транслює в салон і на сидіння. Ось вона, європейське підвісочне налаштування.

На рівній же дорозі Каптюр хороший: легко рулюється (2,6 обороту від упору до упору) й охоче пірнає в повороти, демонструючи невеликий крен.

20 тисяч із застереженням: ціни Renault Captur в Україні

Ціна на новинку стартує з позначки 553,9 тисячі гривень — у перерахунку це без малого 20 тисяч доларів. Але є застереження: за такою ціною машину вам продадуть тільки при покупці через фірмову кредитну програму. А "вільний" прайс починається з 603,9 тисячі гривень.

Зазначені ціни — за машину в базовій комплектації з 130-сильною версією мотора. При цьому оснащення для такого класу цілком на рівні: шість подушок безпеки, світлодіодні фари, клімат-контроль, датчики дощу та світла, підігрів передніх сидінь і легкосплавні 17-дюймові колеса.

Друга (вона ж топова) комплектація додає камеру заднього виду разом із передніми і задніми парктроніками, цифровою "приборкою", можливістю замовити двоколірний кузов і розширену оздобу салону. За все — 612,5 тисяч гривень у кредит і 662,5 тисячі без нього.

А ось 155-сильна версія доступна тільки в топовій комплектації та оцінюється в 622,4 або 672,4 тисячі гривень, залежно від схеми покупки. Із урахуванням мінімальної доплати в 10 тисяч гривень за потужніший мотор саме на такий Каптюр разом зі стартовою версією припаде основний попит. Правда, таких машин у дилерів поки немає — перші поставки очікуються у вересні.

Гра у висококонкурентному сегменті

Що в підсумку? Український ринок отримав цікавого та сильного гравця в сегменті компактних міських кросоверів. Але легкого життя у Каптюра не буде — конкуренція тут дуже висока. Загинаємо пальці: Kia Stonic, Opel Crossland X, Peugeot 2008, Skoda Kamiq …

Фото: Вадим Добровольський

А незабаром в Україні зʼявиться ще один прямий конкурент Каптюра — новий Nissan Juke, на який, як Фокус повідомляв раніше, вже відкритий прийом замовлень. У цих машин одна платформа, але наповнення у Ніссана інше: у нас буде тільки літровий мотор, зате з можливістю вибрати доступнішу версію з механічною трансмісією, яка дешевша за базовий Каптюр на 30 тисяч гривень. Це важливо, адже на нашому ринку — і особливо в класі бюджетних кросоверів — ціна як і раніше залишається визначальним критерієм покупки.