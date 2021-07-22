З гусеницями і вежею: хетчбек Renault Clio перетворили в танк (відео)

Влогери з Нідерландів перетворили старий хетчбек Renault Clio на маленький танк. Процес створення машини вони опублікували на своєму YouTube-каналі.

Хетчбек Renault Clio, що випускався з 1998 по 2001 рік, сміливо можна назвати нудною міською машинкою. Але нідерландським "саморобам" захотілося його прокачати. У результаті вийшов всюдихід на гусеничному ходу.

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Щоб машина успішно пересувалася з новим рушієм, потрібен був ряд доробок. Так, хлопці додали машині третю вісь, вирізали великий фрагмент кузова в районі центральної стійки, також допрацювали ручне гальмо, яке тепер працює за принципом фрикціонів і вміє пригальмовувати кожну сторону авто окремо. Завдяки цьому нововведенню "танк" повертається.

Управляється Renault тепер не кермовим колесом, а парою важелів. Фінальним етапом створення танка стало нанесення на кузов камуфляжу і встановлення на дах саморобної примітивної вежі.

Як і очікувалося, у звʼязку із збільшеною вагою машини 107-сильний 16-клапанний бензиновий двигун перестав забезпечувати колишню динаміку. Конструктори наразі в активному пошуку нового силового агрегату. До того ж, гусениці "перемололи" штатне зчеплення. Але нідерландці не збираються зупинятися на досягнутому. Тепер їм потрібно полагодити машину, щоб вона, як мінімум, просто поїхала.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault в Україні представив новий фургон Express. Автомобіль доступний і у вантажній, і в пасажирській версіях, з бензиновим і дизельним моторами.

Також ми розповідали, що в Європі представлений рестайлінговий кросовер Duster другого покоління. На цьому ринку автомобіль продається під маркою Dacia, у той час як в Україні — під брендом Renault.