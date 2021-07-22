Компанію Tesla звинувачують в тестуванні небезпечного автопілота на дорогах (відео)

Tesla відкрила доступ до beta-тестування оновленого автопілота звичайним водіям. Система не завжди працює коректно, тому рішення викликало критику з боку преси і громадськості.

У США експерти з транспортної безпеки і журналісти Consumer Reports переконані, що нові технології у сфері автономного кермування повинні проходити випробування тільки фахівцями і бажано на закритих полігонах. Тому надання доступу до бета-версії нового програмного забезпечення, яке розширює арсенал функцій автопілота, рядовим автомобілістам — це неоднозначне рішення.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Дивно, але Tesla ще й бере гроші з власників електромобілів свого бренду, які пересуваються і випробовують новий автопілот. Серед нових функцій автопілота — превентивна зміна смуги руху, стоянка біля кінцевого пункту маршруту, розпізнавання сигналів світлофора. Учасниками експерименту, на думку американських журналістів, стають не тільки самі "тесловоди", але й учасники дорожнього руху навколо них. А вони ж не в курсі, що беруть участь у великому експерименті.

Деякі відео, залиті на стрімінгові сервіси, демонструють очеивдні помилки в роботі алгоритмів і майже призводять до ДТП. Навіть глава Tesla Ілон Маск визнав, що перші бета-версії далекі від ідеалу. За загальноприйнятою класифікацією систем автономного кермування, автопілот Tesla належить до другого рівня. У цьому випадку водій повинен сидіти на своєму місці та контролювати дорожню ситуацію.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla відкриває свої супершвидкі зарядні станції для електромобілів усіх брендів. Вільний доступ до мережі Supercharger відкриється вже до кінця поточного року.

Також ми писали, що кузовне ательє Pininfarina представило електромобіль, в якому можна спати на ходу. Салон має незвичайне планування 1+2+2: пʼять окремих сидінь розташовані в три ряди.