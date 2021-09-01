Пройшов тест-драйв перших 10 претендентів в акції "Автомобіль року в Україні 2022"

25 липня 2021 року стартувала акція "Автомобіль року в Україні 2022". І ось відбувся перший попередній тест-драйв автомобілів претендентів. Тест-драйв стартував з АЗК Socar, де гості мали можливість насолодитися ароматною кавою і легендарним нью-йоркським хот-догом Nathan's Famous, який в Україні можна спробувати тільки на Socar.

Колона з 10 новеньких авто-претендентів вирушила на основне місце проведення тесту — готельно-ресторанний комплекс "Джинтама-Бриз", який розташований за 30 кілометрів від Києва. Це місце було вибрано за поєднання хорошої інфраструктури, барвистих пейзажів а також звивистих асфальтових доріг для випробування легкових моделей і можливостей перевірити характер кросоверів за межами доріг з твердим покриттям.

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На тесті в основному представлені кросовери, якщо бути точними, то їх налічувалося 7 з 10 авто. Однак, і вони були абсолютно різноплановими. Міські Renault Captur, Opel Crossland і Haval Jolion демонстрували свої ходові якості в погодних умовах, які були ідеальні для такого тесту: дощ, слизький асфальт, розбиті грунтові дороги. Саме таке поєднання дало можливість оцінити характер авто і роботу їх підвіски і приводу.

Втім, серед тестових авто були машини, яким такі перепони виявилися ледь відчутними. Наприклад, нове покоління Subaru Outback. Легендарний повний привід, великий кліренс під 20 см і славні традиції бренду цьому сприяли.

На іншому кінці спектру кросоверів розташувався спортивний CUPRA Formentor. Він є першим представником нового іспанського спорт-бренду CUPRA. Цілком логічно, що на тесті він був у топ-версії з 310-сильним бензиновим двигуном, та ще й в оригінальній матовій фарбі.

Найбільш цікавими в технологічному плані виявилися плагін-гібридний Peugeot 3008 Hybrid4 і повністю електричний Mecedes-Benz EQC. Їх ріднить те, що обидва авто можна зарядити від зовнішньої мережі і використовувати для руху тільки електротягу. До слова, спеціально для проведення першого тесту авто-претендентів на локації була встановлена ​​і запущена станція мережі зарядок для електромобілів Ionity. Для зарядки авто-претендентів інсталювали станцію українського виробництва на три точки зарядки.

На бічних роз'ємах станції було доступно по 7 кВт. Це саме те, що потрібно для підзарядки плагін-гібрида Peugeot 3008 Hybrid4. Його батарею можна підгодувати, але навіть коли вона повністю використала свій заряд, рух можна продовжувати як на звичайному авто з ДВЗ. Тут для них є 1,6-літровий турбодвигун на 200 к.с.

А ось для повністю електричного Mercedes-Benz EQC з його батареєю на 80 кВт * год потрібна зарядка могутніша. Тому його вмикали в "розетку" Type 2, на яку подавалося 22 кВт. Після зарядки автомобіль демонстрував експертам приголомшливу динаміку. Потужний електричний кросовер Mercedes-Benz EQC розвиває 408 к.с. а крутний момент двигунів досягає 760 Нм.

На тесті численне експертне журі, у кількості 19 чоловік, мало можливість протестувати новий SEAT Leon. Цей автомобіль тільки готується до своєї української презентації, але члени журі "Авто року 2022" уже отримали від нього перші враження і готові гідно оцінити.

Представником класичних компактних міських хетчбеків став новий Peugeot 208. Цей європейський бестселер добрався до українського ринку. Традиційно для бренду ця модель показує відточені реакції, доставляє масу задоволення від активної їзди і залишається практичним авто в місті.

Великою зіркою івенту став ... великий седан із зіркою — Mercedes-Benz S-Class. Це одна з гучних прем'єр року. Такий автомобіль вимагав багато уваги, адже насичений технологічними рішеннями. Крім того, на ньому членам журі доводилося проїхати двічі. Щоб оцінити його поведінку в ролі людини за кермом, а потім пересісти на, так би мовити, місце господаря — заднє сидіння.

І на завершення слова подяки нашому помічникові, який допоміг прокласти траси, перевірити стан доріг і забезпечив мобільність маршалів, які стежили за безпекою на наших тестових трасах. Сефеті-каром першого тесту "Авто року 2022" став Suzuki SX4 з повним приводом All Grip.

Нагадаємо, що голосування Громадського журі почнеться в грудні, а на той час на нас чекає ще один попередній тест цікавих новинок. Усього в акції в цьому році очікується близько сотні претендентів на звання "Автомобіль року в Україні 2022"!

Партнерами першого попереднього тест-драйву акції "Автомобіль року в Україні 2022" стали банк "Credit Agricole", страхова компанія "ARX" і дитячі автомобільні крісла "Сybex".