Альтернатива Renault Kangoo: новий Duster отримав практичну вантажну версію
Комерційний Duster здатний перевозити пів тонни вантажу. Кросовер можна вибрати з переднім або повним приводом.
Палітру версій Duster 2022 розширив комерційний вантажний фургон. Поки його представили тільки у Великобританії (там кросовер продають під брендом Dacia), але незабаром повинні запропонувати і в інших країнах. Про це повідомляє сайт Autocar.
На вигляд фургон Dacia Duster не відрізняється від стандартної моделі, але його задні вікна замінені чорними непрозорими пластиковими заглушками. Із салону прибрали задні сидіння, а передні крісла відокремили перегородкою. Об'єм багажного відсіку склав 1 623 л, вантажопідйомність кросовера — 500 кг.
Купити Duster 2022 у комерційній версії можна за ціною від 12 800 фунтів стерлінгів ($17 300). Базова комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль і електросклопідйомники, а найдорожча — литі диски та мультимедіа з камерою заднього виду.
Комерційний Duster пропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (90 к.с.) і 1,3 л (130 і 150 к.с.), а також із 1,5-літровим 115-сильним турбодизелем. На вибір доступні 6-ступінчаста механічна КПП або 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями. Дизельний кросовер може бути повнопривідним.
Раніше Фокус повідомляв, що Renault представили недорогий електричний седан. У нього місткий салон і багата комплектація.