Альтернатива Renault Kangoo: новий Duster отримав практичну вантажну версію

Комерційний Duster здатний перевозити пів тонни вантажу. Кросовер можна вибрати з переднім або повним приводом.

Палітру версій Duster 2022 розширив комерційний вантажний фургон. Поки його представили тільки у Великобританії (там кросовер продають під брендом Dacia), але незабаром повинні запропонувати і в інших країнах. Про це повідомляє сайт Autocar.

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[ + – ] Задні стекла замінені пластиковими заглушками Фото: Dacia

На вигляд фургон Dacia Duster не відрізняється від стандартної моделі, але його задні вікна замінені чорними непрозорими пластиковими заглушками. Із салону прибрали задні сидіння, а передні крісла відокремили перегородкою. Об'єм багажного відсіку склав 1 623 л, вантажопідйомність кросовера — 500 кг.

[ + – ] Обсяг вантажного відсіку — 1623 л Фото: Dacia

Купити Duster 2022 у комерційній версії можна за ціною від 12 800 фунтів стерлінгів ($17 300). Базова комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль і електросклопідйомники, а найдорожча — литі диски та мультимедіа з камерою заднього виду.

[ + – ] Базова комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль і електросклопідйомники Фото: Dacia

Комерційний Duster пропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (90 к.с.) і 1,3 л (130 і 150 к.с.), а також із 1,5-літровим 115-сильним турбодизелем. На вибір доступні 6-ступінчаста механічна КПП або 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями. Дизельний кросовер може бути повнопривідним.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault представили недорогий електричний седан. У нього місткий салон і багата комплектація.