Україна може залишитися без дизельного палива вже цього тижня

Помилки в техрегламентах можуть призвести до припинення продажів дизпалива. Прем'єр-міністра закликають оперативно зреагувати та виправити їх.

Уже 16 жовтня продаж дизпалива в Україні може повністю припинитися. Про це попереджає Нафтогазова асоціація України (НАУ), повідомляє enkorr.

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Причиною такої ситуації в НАУ називають помилки, допущені при внесенні змін до технічних регламентів постановою Кабінету Міністрів №967 ("Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України №927 від 1 серпня 2013 року") від 23 вересня 2020 року. Асоціація закликає прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та Міністерство енергетики оперативно виправити помилки.

[ + – ] Із 16 жовтня ринок повинен перейти на зимове дизпаливо Фото: Alamy

Справа в тому, що постановою з техрегламенту з незрозумілої причини видалили один із найважливіших показників для зимового й арктичного дизельного палива — граничну температуру фільтрації.

У НАУ повідомляють, що без цього показника неможливо провести оцінку відповідності дизеля вимогам техрегламенту й оформляти паспорти якості при випуску на ринок і введенні в обіг зимового палива.

Тому вже з 16 жовтня в Україні може початися дефіцит дизпалива. Саме з цієї дати на АЗС припиняється продаж літнього дизеля, а зимове паливо не зможуть продавати імпортери та вітчизняні виробники.

[ + – ] Із техрегламенту видалили показник граничної температури фільтрувальності дизеля Фото: Alamy

"Із 16 жовтня 2021 року імпортери та вітчизняні виробники не зможуть продавати зимове ДП, а продаж літнього ДП з 16 жовтня буде заборонений у зв'язку з закінченням літнього періоду (з 16 квітня по 15 жовтня). Таким чином, без ДП можуть залишитися споживачі всіх категорій: оборона, Держрезерв, державні та комунальні служби, промислові споживачі та громадяни", — підкреслюють в НАУ.

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Помилки в техрегламенті були допущені й при введенні класифікації бензину без вмісту біоетанолу Е0. Крім опису цього палива, необхідно було прописати порядок його маркування, а це не зробили. Тому продавцям такого бензину загрожують штрафи за формальні невідповідності в документах, що виникли не з їхньої вини, а у зв'язку з помилкою в технічному регламенті.

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