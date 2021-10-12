На порозі змін: Tesla готує революцію на авторинку Європи

Перша європейська гігафабрика Tesla запрацює не раніше листопада. Проте, американський автогігант уже творить історію в Європі.

Знакова подія сталася на авторинку Німеччини. За результатами вересня найпопулярнішим авто в країні вперше став електромобіль — Tesla Model 3. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Електрокар Tesla обігнав за продажами багаторічного лідера Volkswagen Golf — за вересень на облік поставили 6 886 Model 3 (зростання продажів на 146%) і 6 828 VW Golf 8 (падіння на 41%). Для Німеччини це справжня сенсація і свідчення великих змін.

[ + – ] Tesla Model 3 в Німеччині обігнала з продажу VW Golf Фото: Tesla

Німецький авторинок — ключовий в Європі й він далеко не єдиний, де електрокари стали популярнішими авто з двигунами внутрішнього згоряння. У Норвегії вже у 2022 році можуть припинити продажі бензинових і дизельних авто через малий попит.

Важлива деталь: поки Tesla Model 3 й інші моделі американського бренду в Європу імпортують. Ілон Маск днями з розмахом відкрив гігафабрику Tesla під Берліном, здатну випускати до 500 тис. електромобілів на рік. Вона запрацює з листопада-грудня і до кінця 2022 року має вийти на проєктну потужність. А це означає, що в найближчі роки європейські продажі Tesla серйозно виростуть.

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Інші автовиробники також активно нарощують випуск електромобілів, адже попит на них стрімко зростає. У тій же Німеччині в преміум-сегменті електрокар Porsche Taycan обігнав за продажами Mercedes-Benz S-Class, а Volkswagen ID.3 майже настільки ж популярний, як Tesla Model 3.

[ + – ] Гігафабрику Tesla урочисто відкрив Ілон Маск

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