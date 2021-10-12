В Україні запрацюють понад 20 нових камер автофіксації порушень (адреси)
Загальна кількість камер автофіксації в Україні вже перевищила 200 одиниць. Встановлюють їх як у містах, так і на трасах.
В Україні запрацюють ще 23 нові камери автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Активують їх із завтрашнього дня, 13 жовтня. Про це написав у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Усього в Україні вже встановлено 201 комплекс автоматичної фотофіксації. Нові камери контролю швидкості з'являться в містах Кременчук, Луцьк, Львів і Черкаси, а також на трасах у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Рівненській та Чернігівській областях.
Традиційно Патрульна поліція публікує адреси камер автофіксації в Україні:
Кременчук:
- 274 квартал, 4, напрямок приладу — просп. Полтавський;
Луцьк:
- вул. В'ячеслава Чорновола, 17, напрямок приладу — вул. Петра Маха;
- вул. Ковельська, 144, напрямок приладу — вул. Старицького;
- вул. Ковельська, 147, напрямок приладу — вул. Лєскова;
- вул. Конякіна, 18-а, напрямок приладу — вул. Ківерцівська.
Львів:
- вул. Стрийська, 292, напрямок приладу — вул. Іоанна Павла II;
- вул. Василя Стуса, 39, напрямок приладу — просп. Червоної Калини;
- вул. Шевченко, 313, напрямок приладу — вул. Івана Величковського.
Черкаси:
- просп. Хіміків, 50, напрямок приладу — вул. Чорновола.
Вінницька область:
- 376 км + 261 автодороги М-30, напрямок — м. Хмельницький.
Волинська область:
- 19 км+098 автодороги Н-22, напрямок — м. Володимир-Волинський.
Донецька область:
- 651 км + 922 автодороги М-03, напрямок — м. Слов'янськ;
- 621 км + 111 автодороги М-14, напрямок — с. Комишувате;
- 681 км + 488 автодороги Н-08, напрямок — Маріуполь;
- 6 км + 817 автодороги Н-20, напрямок — м. Краматорськ;
- 183 км + 107 автодороги Н-20, напрямок — Маріуполь.
Запорізька область:
- 279 км + 345 автодороги М-18, напрямок — м. Запоріжжя;
- 276 км + 252 автодороги М-18, напрямок — м. Харків;
- 263 км + 637 автодороги М-18, напрямок — м. Запоріжжя.
Миколаївська область:
- 191 км + 346 автодороги Н-24, напрямок — м. Миколаїв.
Рівненська область:
- 340 км + 202 автодороги М-06, напрямок — с. Панталія;
- 371 км + 971 автодороги М-06, напрямок — м. Львів.
Чернігівська область:
- 11 км + 903 автодороги Н-27, напрямок — м. Мена.
Раніше Фокус повідомляв, що за 2021 рік в Україні встановлять 220 нових камер автофіксації. А в перспективі їх кількість досягне 1 500.