Fiat відродив популярні комерційні моделі

Допомогли створити комерційні Fiat Scudo та Ulysse партнери по концерну Stellantis. Разом із дизельними версіями з'явиться й електричний варіант.

Fiat презентував мінівен Ulysse та його вантажну версію Scudo. Компанія вирішила відродити комерційні моделі, що випускалися з 1994 по 2014 роки. Про це повідомляє видання Autocar.

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Нові Fiat Scudo та Ulysse побудували на платформі ЕМР2 у межах співпраці з партнерами по концерну Stellantis. Моделі є побратимами Citroen Jumpy/SpaceTourer, Opel Vivaro/Zafira, Peugeot Expert/Traveller та Toyota PROACE/PROACE Verso.

[ + – ] Разом із дизельними версіями з'явиться й електричний варіант Фото: Stellantis

Від побратимів мінівен і фургон Fiat відрізняються дизайном передньої частини з решіткою радіатора у вигляді посмішки та краплеподібними світлодіодними фарами. Також змінено передній бампер.

Fiat Scudo 2022 запропонують у вантажній та вантажопасажирській версіях. Новий Fiat Ulysse буде доступний у виконанні на 6, 7 чи 9 місць.

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Характеристики Fiat Ulysse та Scudo поки не розголошують, хоча неважко здогадатися, що автомобілі отримають ті ж двигуни, що і їхні побратими від Citroen, Opel, Toyota та Peugeot. Тобто їх оснастять 2,0-літровими турбодизелями потужністю 150 і 180 к. с. Швидше за все з'явиться й електрична 136- сильна модифікація із запасом ходу 230-330 км (залежно від обраної батареї).

Також Фокус розповідав про недорогий електричний мінівен із Китаю. Його запас ходу — до 800 км.