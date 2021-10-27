На червоне світло. Чому українці не вірять у справедливе покарання винуватців резонансних ДТП

Жахлива ДТП у Харкові, а особливо цинічна впевненість винуватця трагедії у тому, що багатий та впливовий тато "відмаже" його від усіх проблем із законом — чудова нагода поговорити про справедливість і нерівність. Тому що це історія саме про них, а зовсім не про порушення правил дорожнього руху.

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Насправді саме катастрофічна за європейськими мірками соціальна нерівність — основний бич та головна ознака сьогоднішнього українського буття. Решта — включаючи питання про корупцію, що нав'язало в зубах від частого повторення, — лише похідна цієї нерівності. Невипадково винуватці більшості подібних ситуацій — представники верхнього прошарку суспільства, без докорів совісті порушують правила і закони, будучи упевненими у тому, що останні писані не для них.

Можна написати і прийняти прекрасну Конституцію і щороку пафосно святкувати її день народження, можна з ранку до ночі вести мову про права людини та верховенство права. Але всі чудово знають, що на практиці все вирішують гроші та зв'язки. За гроші можна купити все що завгодно — від підробленого ковід-сертифікату до потрібного рішення суду і навіть, якщо вірити останньому накиду лідера парламентських "слуг" — прибрати своє прізвище із списку санкцій РНБО.

А якщо грошей немає — то ти приречений бути вічною терпилою, за якою не раз і не два катком проїдуться не лише авто багатого співвітчизника, а й закон і репресивна машина, які демонстративно не помічають гріхів друзів "кого треба". Більше того, якщо зараз опитати людей на вулиці, я вам гарантую, що більшість погодиться з думкою про те, що ось цей 16-річний багатенький синок швидше за все відкупиться від правосуддя, а навіть якщо не вдасться купити Феміду, завжди можна купити потерпілих… чи їхніх родичів.

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Причому звинувачувати бідних людей, які, опинившись у подібній ситуації, часто відмовляються від звинувачень або йдуть на мирову після отримання матеріальної компенсації, теж складно. Життя одне і воно коротке. Справедливість, звісно, є. Мабуть. Десь. І за неї, напевно, варто боротися, Але на це підуть роки життя. І не факт, що у підсумку — не марно. А гроші — ось вони, Тут і зараз. Згадаймо, як за такою ж схемою розвалилася у суді справа за звинуваченням екснардепа Пашинського у стрільбі по Валерію Хімікусу.

До того ж, незважаючи на всі судові реформи, наш суд, як і раніше, сам по собі — втілена соціальна нерівність, що недалеко від суду, виведеного в "Лисі Микиті" Івана Франка. Тому що якісний захист власних інтересів теж коштує чималих грошей, які не всі мають. Ситуація, як у пісні відомого емігрантського шансоньє: "Но пригласил я пару видных адвокатов. За деньги черта даже могут оправдать. Я вышел чистым и ни в чем не виноватым. Клянусь вам в этом, век свободы не видать".

Переписка водія-винуватця аварії, що спливла у ЗМІ — яскраве підтвердження правоти такої думки:

"Будь-яке питання можна вирішити за 100-200 доларів, у мене батьки нормальні, машина є. Ти їздиш на автовазі, не можеш собі дозволити. А я їжджу на дорогій машиною, у нас все можна купити".

До того ж попередні "подвиги" цього "героя", які залишилися безкарними, на кшталт стрілянини по жінці з сином у супермаркеті, ніби кричать щось на кшталт "Можемо повторити!" От і повторив.

Все, що залишається людям у такій ситуації — в безсилій злості стукаючи по клавіатурі, відчайдушно писати гнівні коментарі в соцмережах, що викривають "золоту молодь".

Історії про "мажорів" — винуватців резонансних ДТП давно не новина. У тому ж Харкові ще пам'ятають останню таку ж резонансну ситуацію, коли 18 жовтня 2017 року Лексус доньки харківського бізнесмена Василя Зайцева, Олени Зайцевої протаранив натовп людей, внаслідок чого п'ятеро людей померли на місці, а ще шестеро потрапили до лікарні у тяжкому стані.

І хоча та історія — одна з небагатьох, яка закінчилася вироком для винної, немає жодної впевненості в тому, що Зайцева не вийде на волю, наприклад, за УДЗ. Або знайдеться ще якась лазівка для пом'якшення вироку. Адже гроші вирішують все.

На жаль, цей текст важко завершити на оптимістичній ноті. Тому що — тут і до бабки не ходи — історія червоного Infinity повториться в майбутньому ще не раз і не два. Чи у Харкові, чи у Києві, чи у Львові. Змінюватимуться лише деталі, на кшталт прізвищ винних та постраждалих та марки автомобілів, які брали участь у ДТП.

У константі ж — чиїсь відібрані чи скалічені життя і долі. І той самий запит на громадську справедливість. Якої не було, так і немає.