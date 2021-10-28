Які автомобілі найменше і найбільше втрачають у ціні за 5 років — дослідження

Найменше під час перепродажу дешевшають спортивні моделі та позашляховики, а найбільше — електромобілі та преміальні седани.

У США було проведено дослідження ліквідності автомобілів. Експерти визначили, які моделі найбільше і найменше дешевшають під час перепродажу після п'яти років експлуатації. Про це пише сайт iSeeCars, який став організатором дослідження.

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Дослідження вийшло досить масштабним: у його межах проаналізували 8,2 мільйони оголошень з продажу авто 2016 року випуску і підрахували, які моделі найменше і найбільше втратили у вартості.

[ + – ] Найліквідніший автомобіль сучасності — Jeep Wrangler Фото: jeep.co.uk

З'ясувалося, що найбільш ліквідний автомобіль сучасності — тридверний Jeep Wrangler. Культовий позашляховик за 5 років подешевшав здебільшого на 9,2%. Не набагато відстала його п'ятидверна версія — вона втратила 10,5% від ціни. Варто зазначити, що у ТОП-10 ліквідних авто — одразу п'ять спортивних моделей.

Найліквідніші автомобілі у віці 5 років:

Jeep Wrangler — втрата 9,2% вартості за 5 років. Jeep Wrangler Unlimited — 10,5%. Porsche 911 — 12,8%. Toyota Tacoma — 13,8%. Toyota Tundra — 19,5%. Ford Mustang — 21%. Chevrolet Corvette — 22,7%. Chevrolet Camaro — 23,6%. Dodge Challenger — 24,4%. Toyota 4Runner — 24,6%.

[ + – ] Найбільше втрачає вартість Nissan Leaf Фото: Nissan

А ось найбільше дешевшають електромобілі (це пов'язано з ресурсом їхньої батареї) і седани преміум-сегменту. Найгірший результат — у Nissan Leaf, він втратив 65,1% вартості.

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Найнеліквідніші автомобілі сучасності:

Nissan Leaf — втрата 65,1% вартості за 5 років. BMW i3 — 63,1%. BMW 7 Series — 61,5%. Maserati Ghibli — 61,3%. BMW X5 — 60,3%. Jaguar XF — 59,5%. BMW 5 Series — 59,1%. Audi A6 — 58,2%. Lincoln Navigator — 57,7%. Volvo S60 — 57,3%.

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