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Виявлено найдешевший у світі Ferrari: це унікальний лімузин

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Ferrari 400i, Ferrari 400i 1981, Ferrari лімузин, Ferrari 400
Фото: autoevolution.com | Ferrari 400i подовжили приблизно на 2 метри

В основі лімузину лежить справжня Ferrari 400i. У його салоні помістяться шестеро людей.

У Каліфорнії виявили єдиний у своєму роді лімузин Ferrari. Ексклюзивний автомобіль виставили на продаж лише за 20 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Ferrari 400i, Ferrari 400i 1981, Ferrari лімузин, Ferrari 400
Під капотом лімузина – 340-сильний V12.
Фото: autoevolution.com

Незвичайний автомобіль створили в штаті Колорадо наприкінці 80-х. Саморобні лімузини часто стилізують під Rolls-Royce чи Bentley, але це не той випадок — за основу взяли справжню Ferrari 400i 1981 року.

Купе розрізали навпіл, а потім подовжили приблизно на 2 метри та додали пару дверей. Дах обшили вінілом — у 80-х та 90-х це вважалося шиком.

Ferrari 400i, Ferrari 400i 1981, Ferrari лімузин, Ferrari 400
Салон оздоблений двоколірною шкірою.
Фото: autoevolution.com

У салоні Ferrari 400i помістяться шестеро людей. Його обробили двоколірною шкірою, додали потужну аудіосистему та пару відкидних моніторів у даху. Задні пасажири можуть відгородитися від водія висувною перегородкою.

Під капотом ховається 4,8-літровий V12. Його також доопрацювали та підняли потужність з 306 до 340 к. с. У парі з двигуном працює 3-ступінчаста автоматична КПП.

Ferrari 400i, Ferrari 400i 1981, Ferrari лімузин, Ferrari 400
У лімузині поміститься шестеро людей
Фото: autoevolution.com

Пробіг 40-річного Ferrari — лише 24 тис. км. Варто зазначити, що лімузин продають набагато дешевше, ніж стандартні купе 400i — їхня ціна стартує приблизно з 35 тис. доларів і вони вважаються найдоступнішими Ferrari з пробігом.

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