Виявлено найдешевший у світі Ferrari: це унікальний лімузин

В основі лімузину лежить справжня Ferrari 400i. У його салоні помістяться шестеро людей.

У Каліфорнії виявили єдиний у своєму роді лімузин Ferrari. Ексклюзивний автомобіль виставили на продаж лише за 20 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Під капотом лімузина – 340-сильний V12. Фото: autoevolution.com

Незвичайний автомобіль створили в штаті Колорадо наприкінці 80-х. Саморобні лімузини часто стилізують під Rolls-Royce чи Bentley, але це не той випадок — за основу взяли справжню Ferrari 400i 1981 року.

Купе розрізали навпіл, а потім подовжили приблизно на 2 метри та додали пару дверей. Дах обшили вінілом — у 80-х та 90-х це вважалося шиком.

[ + – ] Салон оздоблений двоколірною шкірою. Фото: autoevolution.com

У салоні Ferrari 400i помістяться шестеро людей. Його обробили двоколірною шкірою, додали потужну аудіосистему та пару відкидних моніторів у даху. Задні пасажири можуть відгородитися від водія висувною перегородкою.

Під капотом ховається 4,8-літровий V12. Його також доопрацювали та підняли потужність з 306 до 340 к. с. У парі з двигуном працює 3-ступінчаста автоматична КПП.

[ + – ] У лімузині поміститься шестеро людей Фото: autoevolution.com

Пробіг 40-річного Ferrari — лише 24 тис. км. Варто зазначити, що лімузин продають набагато дешевше, ніж стандартні купе 400i — їхня ціна стартує приблизно з 35 тис. доларів і вони вважаються найдоступнішими Ferrari з пробігом.

Раніше Фокус писав про унікальний лімузин Запорожець. Збудував його майстер із Кіровоградської області.