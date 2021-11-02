RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Кросовери й електромобілі: які нові моделі авто представлять в Україні до кінця року

1997
нові авто в Україні, продаж нових авто, авторинок України, прем'єра авто
Фото: Motor1.com | У листопаді-грудні на український ринок вийдуть цікаві моделі авто

У листопаді-грудні на український ринок виведуть одразу кілька цікавих новинок. Здебільшого це кросовери.

На кінець року на авторинку України очікується активізація. Найближчим часом дебютують одразу кілька цікавих нових моделей від різних брендів. Про це повідомляє Auto-Consulting.

BMW

нові авто в Україні, продаж нових авто, авторинок України, прем'єра авто
BMW iX3
Фото: BMW

У листопаді на український ринок виходить новий BMW iX3. Електрична версія кросовера Х3 оснащена 286-сильним мотором і має запас ходу в 440 км. Ціни стартують із 1,75 млн гривень.

DS

нові авто в Україні, продаж нових авто, авторинок України, прем'єра авто
DS4
Фото: DS Automobiles

Французький преміум-бренд готує одразу дві новинки. У листопаді представлять новий DS4 другого покоління. Кросовер запропонують у двох виконаннях і з парою двигунів – 1,6-літровим 215-сильним бензиновим турбомотором та 1,5-літровим турбодизелем на 130 к. с.

нові авто в Україні, продаж нових авто, авторинок України, прем'єра авто
DS9
Фото: DS Automobiles

На грудень заплановано прем'єру флагманського DS9 – великого седана Е-класу. Модель випускають у бензинових і гібридних версіях потужністю від 225 до 360 к. с.

Infiniti

нові авто в Україні, продаж нових авто, авторинок України, прем'єра авто
Infiniti QX55
Фото: Nissan

До кінця року в Україні з’явиться новий Infiniti QX55. Стильний купе-кросовер позиціонується як наступник знаменитого Infiniti FX/QX80. Оснастять його 249-сильною бензиновою турбочетвіркою об'ємом 2,0 л.

Важливо
Як встигнути дешево розмитнити "євробляху" в Україні за пільговим тарифом
Як встигнути дешево розмитнити "євробляху" в Україні за пільговим тарифом

Nissan

нові авто в Україні, продаж нових авто, авторинок України, прем'єра авто
Nissan Qashqai
Фото: Nissan

Nissan Qashqai – одна з найочікуваніших новинок 2021 року. Кросовер став яскравішим на вигляд, більшим і просторішим, а також отримав сучасні електронні системи й економічні турбомотори.

Opel

нові авто в Україні, продаж нових авто, авторинок України, прем'єра авто
Opel e-Mokka
Фото: Opel

Кросовер Opel Mokka в Україні отримає електричну версію. Вона оснащена електродвигуном потужністю 136 к. с. і здатна проїхати близько 320 км без підзарядки. Прем'єра моделі очікується вже в листопаді.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився новий Citroen C4. Хетчбек відрізняється оригінальним дизайном та інноваційною підвіскою.