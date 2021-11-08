Представлений потужний конкурент Audi Q7 і BMW X5 від Honda

Acura MDX Type S отримала 360-сильний турбомотор. До того ж, це перша модель Honda з пневмопідвіскою.

Стартує виробництво нової Acura MDX у зарядженій версії Type S. Це найшвидший крососвер від преміум-підрозділу концерну Honda. І найдорожчий – ціни стартують із 65 тис. доларів. Про це пише Motor1.

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Головна особливість Acura MDX Type S – 3,0-літровий 360-сильний бензиновий V6 із турбонаддувом. Із ним розгін до 100 км/год займає близько 6 с.

[ + – ] Кросовер отримав пневмопідвіску зі змінним кліренсом Фото: Motor1.com

Утім, на цьому особливості Acura MDX Type S не закінчуються. Кросовер отримав допрацьовану 10-ступінчасту автоматичну КПП та удосконалений повний привід SH-AWD з векторизацією тяги. Встановлено адаптивні амортизатори та збільшені гальма Brembo.

Крім того, нова Acura MDX Type S – перша в історії Honda модель із пневмопідвіскою. Кліренс кросовера регулюється в межах 170-239 мм.

[ + – ] Acura MDX Type S – найдорожча модель бренду Фото: Motor1.com

Відрізнити Type S від стандартної Acura MDX 2021 можна за особливою решіткою радіатора, агресивнішим переднім бампером і 21-дюймовими дисками. Ззаду видно чотири вихлопні труби. У салоні з'явилося спортивне кермо, а в обробці використано особливу шкіру.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Honda та Acura відродять культову молодіжну модель 90-х. Її продажі стартують за рік.