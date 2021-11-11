Нова Toyota для великої родини оцінена на рівні Renault Duster

Toyota Avanza — недорогий мінівен з просторим салоном. Модель дуже багато оснащена.

На автосалоні в Джакарті дебютувала нова Toyota Avanza третього покоління. Бюджетний мінівен уже надходить у продаж і в базовій версії коштуватиме близько 14 500 доларів. Про це повідомляє сайт Дром.

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[ + – ] Комплектація моделі розширена Фото: Toyota

Toyota Avanza радикально змінилася – було вирішено відмовитись від рами, а привід тепер передній, а не задній. Дизайн став виразнішим – з величезними ґратами радіатора та розкосими фарами. До того ж, мінівен став значно більшим за попередника:

Довжина – 4395 мм

Ширина – 1730 мм

Висота – 1665 мм

Колісна база – 2750 мм

[ + – ] Мінівен підріс до 4,4 м завдовжки Фото: Toyota [ + – ] Розробники відмовилися від рами Фото: Toyota [ + – ] Запропоновано версії на 5 та 7 місць Фото: Toyota

Збільшені розміри дозволили зробити Toyota Avanza просторішою всередині. Мінівен запропонований у версіях на 5 та 7 місць. Початкова комплектація включає цифрову панель приладів, 9-дюймовий сенсорний екран, кондиціонер, парктронік та 2 подушки безпеки.

[ + – ] Ціни стартують з 14 500 доларів

Toyota Avanza 2022 оснащують бензиновими чотирициліндровими двигунами об'ємом 1,3 л (98 к. с.) та 1,5 л (105 к. с.). У першому випадку пропонують лише 5-ступеневу МКПП, у другому – доступний ще й варіатор. На зміну залежній задній підвісці прийшла торсіонна.

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