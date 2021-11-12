Honda відродила популярну модель: вона стане спортивною альтернативою Civic
Acura Integra – ліфтбек С-класу із яскравим дизайном. Оснастили його 1,5-літровим 200-сильним турбомотором.
У США презентували передсерійний варіант Acura Integra 2022. Відроджена модель надійде у продаж із наступного літа за ціною приблизно від 30 тис. доларів, а в деяких країнах її представлять під брендом Honda. Про це повідомляє сайт Motor1.
Нова Acura Integra – п'ятидверний ліфтбек С-класу із яскравим динамічним дизайном. У нього довгий капот і похилий купеподібна лінія даху, а задня частина загострена. Ґрати радіатора у вигляді дзьоба і тоненькі світлодіодні фари – фірмові риси стилю сучасних Acura.
Acura Integra побудована на платформі нового Honda Civic і сягає близько 4,7 м завдовжки. У зарядженого Civic Si запозичили 1,5-літровий 200-сильний турбомотор та 6-ступінчасту механічну КПП.Важливо
Концепт-кар оснастили гальмами Brembo та 19-дюймовими дисками. Очікується, що серійна Acura Integra 2022 також отримає 2,0-літровий турбодвигун і гібридну установку.
Нагадаємо, що оригінальна Acura/Honda Integra випускалася з 1986 по 2006 роки і за цей час побачили світ чотири покоління моделі. Вона стала популярною серед молоді. Цікаво, що у Китаї під назвою Integra продають Honda Civic.
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