Новий Suzuki SX4 2022 показали на перших зображеннях

Suzuki SX4 серйозно зміниться зовні. Кросовер отримає економічну гібридну установку.

В інтернет проникли перші тизери Suzuki SX4 третього покоління. Прем'єра компактного кросовера відбудеться за два тижні — 25 листопада. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Прем'єра Suzuki SX4 2022 відбудеться 25 листопада Фото: carscoops.com

Також на офіційній сторінці Suzuki в Instagram з'явилося коротке відео із Suzuki SX4 2022. Проте, поки дизайн кросовера залишається загадкою – можна розглянути силует авто та його великі світлодіодні фари. Втім, видно, що зовнішність автомобіля серйозно зміниться порівняно із попередником.

Відомо, що кросовер Suzuki SX4 збудують на повністю новій платформі, яку також використовуватиме наступне покоління моделі Vitara. Автомобіль трохи підросте у розмірах.

Крім того, повідомляється, що новий Suzuki SX4 стане гібридом. Швидше за все, він збереже 1,4-літровий бензиновий турбомотор, але його доповнять 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Потужність становитиме 129 к. с. Запропонують версії з 6-ступеневою механічною або автоматичною КПП, переднім або повним приводом.

[ + – ] Нинішній Suzuki SX4 випускають із 2013 року Фото: carscoops.com

Нагадаємо, що нинішній кросовер Suzuki SX4 другої генерації відомий з 2013 року. У 2016 році модель пройшла рестайлінг.

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