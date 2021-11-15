Речовий доказ: єдиний в Україні Lamborghini виявився замішаним у криміналі

Усього випустили лише 800 Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Суперкар коштує понад 600 тисяч євро.

Із України до Німеччини вивезуть рідкісний Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Там автомобіль є речовим доказом у кримінальній справі про шахрайство. Про це повідомляє Київська митниця на своїй Facebook-сторінці.

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[ + – ] Родстер розганяється до 350 км/год Фото: 24 Канал

Компетентні органи Німеччини направили в Україну запит щодо надання міжнародної правової допомоги в розслідуванні кримінальної справи та попросили передати ексклюзивний автомобіль.

Лімітований Lamborghini Aventador SVJ Roadster вже устиг "прославитись" і в Україні. Суперкар на єврономерах пригнав до нашої країни громадянин Ізраїлю ще в лютому 2020 року в режимі тимчасового ввезення. Дорогу "євробляху" так і не розмитнили, і через рік вона не покинула територію України.

[ + – ] Автомобіль є речовим доказом у справі про шахрайство. Фото: Державна митна служба

Відповідно, Київська митниця в співпраці з Нацполіцією оформила протокол про перевищення терміну тимчасового ввезення. Суд ухвалив, що власник має сплатити 170 тис. гривень штрафу, а саме елітне авто конфіскували.

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А тепер з'ясувалося, що Lamborghini цікавляться й німецькі правоохоронні органи. Lamborghini Aventador передали представникам Головного слідчого управління Нацполіції України, і його на евакуаторі транспортували до аеропорту "Бориспіль" для відправлення до Німеччини.

[ + – ] Унікальний Lamborghini Aventador SVJ Roadster був єдиним в Україні

Слід зазначити, що Lamborghini Aventador SVJ Roadster є рідкісною версією моделі. Усього випущено лише 800 цих авто із 780-сильним V12, і в Україні такий родстер був одним-єдиним. Суперкар здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути 350 км/год. Вартість автомобіля — 600 тис. євро.

Раніше Фокус розповідав про виставлену на продаж колекцію рідкісних Lamborghini. Сумарна вартість суперкарів – 25 мільйонів євро.