Перший український електромобіль викликав інтерес у США

Електрокар CoolOn має надійти у виробництво з 2024 року. Ним уже цікавляться в Америці.

Іноземні ЗМІ приділили увагу першому українському електрокару CoolOn. Свою публікацію йому присвятив відомий американський автомобільний сайт Carscoops.

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У статті зазначено, що головна перевага CoolOn — його невисока ціна 16 тис. доларів. Крім того, український український електромобіль дешевий в утриманні — експлуатація коштує 0,07 доларів на кілометр.

[ + – ] Запас ходу електрокара — до 300 км. Фото: carscoops.com

Американських журналістів також зацікавила модульна конструкція CoolOn, яка дозволяє встановлення різних кузовів у трьох варіантах за довжиною. Кутастий дизайн продиктований міркуваннями практичності, а не естетики.

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Український електромобіль CoolOn запропонують з переднім та повним приводом. Потужність двигуна в топовій версії сягає 163 к. с., а крутний момент — 250 Н∙м. Максимальна швидкість становить 90 км/год.

[ + – ] Вартість електромобіля — 16 тис. доларів Фото: carscoops.com

Літій-фосфатна батарея складається з безлічі модулів ємністю 4 кВт∙год кожен. Запропонують кілька її варіантів, причому в "дальнобійному" запас ходу складе 300 км. Також передбачено систему віддаленої діагностики авто.

Електрокар CoolOn збираються запустити у виробництво з 2022 року. Спочатку зберуть партію з 2 000 машин — на них вже приймають замовлення.

[ + – ] Електромобіль CoolOn планують випускати з 2022 року

У перспективі розробники планують зібрати до 2024-2025 років 50 млн доларів інвестицій, вийти на міжнародний ринок і довести обсяги виробництва до 20 тис. авто на рік.

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