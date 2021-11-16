Нова Mazda CX-50 2022 офіційно представлена: фото та подробиці кросовера

Mazda CX-50 – перша модель японської марки, виробництво якої налагодять у США. Кросовер розрахований на любителів активного відпочинку.

У США презентували нову Mazda CX-50. Вона стала першою моделлю в новому сімействі кросоверів японської марки та першою Mazda, що випускається в Америці. З лютого її виробництво розпочнеться на спільному підприємстві з Toyota в Алабамі. Про це повідомляє офіційний сайт Mazda.

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[ + – ] Частину деталей салону запозичили в Mazda CX-30 Фото: Mazda

Mazda CX-50 2022 зберігає фірмові риси дизайну марки на кшталт широкої решітки радіатора та вузьких діодних фар. Разом із тим, кросовер виділяється на тлі побратимів завдяки розширеним крилам і вираженій пластиковій обвазі. За розмірами авто займає нішу між моделями CX-30 та CX-5.

У салоні частина деталей знайомі з молодшої Mazda CX-30 – у неї запозичили кермо, важіль КПП та низку перемикачів. На панелі приладів центральне місце займає дисплей. Список опцій включає обробку дорогою шкірою та панорамний дах.

[ + – ] Кросовер займає нішу між Mazda CX-30 та CX-5 [ + – ] Автомобіль розрахований на любителів активного відпочинку [ + – ] У дорожчих версіях салон оздоблений шкірою [ + – ] По центру панелі приладів – дисплей [ + – ] Список опцій включає панорамний дах

Спочатку нова Mazda CX-50 буде запропонована з 2,5-літровими бензиновими двигунами – атмосферним 190-сильним і 250-сильним турбованим. Згодом також з'явиться гібридна модифікація. Усі CX-50 оснащені 6-ступінчастою автоматичною КПП.

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Кросовер Mazda позиціонують як авто для активного відпочинку. Всі версії повнопривідні за замовчуванням, також передбачено спеціальний позашляховий режим.

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