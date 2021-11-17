Volkswagen оновив популярний компактний кросовер (фото)

Усе сімейство Volkswagen T-Roc пройшло фейсліфтинг. Разом зі стандартною моделлю оновили кабріолет і заряджений T-Roc R.

У Німеччині представили Volkswagen T-Roc 2022. Компактний кросовер пройшов планову модернізацію та із січня надійде у продаж. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

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[ + – ] У Volkswagen T-Roc нова передня частина Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen T-Roc впізнається, перш за все, зміненою передньою частиною. Кросоверу замінили фари, решітку радіатора та бампер. Позаду оновили ліхтарі. Фейсліфтинг пройшли стандартний кросовер, а також кабріолет і заряджений Volkswagen T-Roc R, причому останній — дещо відрізняється за дизайном.

[ + – ] Кнопки клімат-контролю тепер сенсорні Фото: Volkswagen

Головне нововведення у салоні — збільшений дисплей мультимедійної системи: тепер він може досягати 9,2 дюймів у діагоналі. Частина кнопок клімат-контролю стала сенсорною. Також покращено оздоблення передньої панелі.

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Двигуни Volkswagen T-Roc 2022 залишилися без змін. Кросовер доступний з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (115 к. с.), 1,5 л (150 к. с.) та 2,0 л (190 к. с.), а також з 2,0-літровими турбодизелями потужністю 116 та 150 к. с. У лінійці є версії з переднім і повним приводом.

[ + – ] Продажі оновленого кросовера стартують у січні [ + – ] Позаду оновили ліхтарі [ + – ] Volkswagen T-Roc R оснащений 300-сильним турбомотором [ + – ] Volkswagen T-Roc R розганяється до 100 км/год за 4,9 с [ + – ] Кабріолет Volkswagen T-Roc

Спортивний кросовер Volkswagen T-Roc R зберіг 2,0-літрову 300-сильну турбочетвірку. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,9 с та розвинути 250 км/год.

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