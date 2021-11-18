Чому камери автофіксації штрафують швидку допомогу — роз'яснення Нацполіції

Штрафи автомобілям швидкої допомоги скасовуються поліцією. Виправити ситуацію допоможе запровадження спеціальних номерних знаків для медичних авто.

Останнім часом з'явилася інформація, що карети швидкої допомоги штрафують за перевищення швидкості. Порушення фіксується автоматично камерами. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook пояснив ситуацію.

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За його словами, подібні випадки справді є. Нацполіція вже скасувала 49 постанов про порушення правил дорожнього руху на основі даних камер автофіксації. З них 29 — за заявами від закладів швидкої медичної допомоги.

[ + – ] Камери автофіксації не розрізняють авто швидкої допомоги Фото: Патрульна поліція

Олексій Білошицький наголосив, що система фотофіксації повністю автоматична, тобто фіксує перевищення швидкості всіма транспортними засобами. Винятки становлять хіба що авто зі спеціалізованими номерними знаками.

Також він зазначає, що згідно з пунктом 3.1 ПДР України автомобілі швидкої допомоги при виконанні невідкладного службового завдання мають право порушувати вимоги розділів 8, 10-18, 26, 27 та пункту 28.1 ПДР лише за умови ввімкненого проблискового мачка.

[ + – ] Патрульна поліція ініціювала видавання спецномерів для швидкої допомоги Фото: Патрульна поліція

У більшості випадків, якщо авто швидкої допомоги з ввімкненим проблисковим маячком перевищує швидкість, то протокол про порушення не складається. Однак часом на фото цього не видно, або інспектор не зміг визначити це візуально. Тоді керівник юридичної особи, на яку зареєстровано авто швидкої допомоги, має право звернутися із заявою про скасування штрафу.

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Вирішити ситуацію допоможе запровадження спеціальних номерних знаків для медичного транспорту. Патрульна поліція вже ініціювала відповідні зміни до наказу МВС №166 (від 02.03.2021 р.).

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху. Їх скасували в 2020 році.