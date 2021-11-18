Представлена нова Skoda Slavia: офіційні фото та всі подробиці седана за $13 500
Седан Skoda Slavia стане наступником ліфтбека Rapid. Він просторий і багато оснащений
В Індії презентовано нову Skoda Slavia. Бюджетний автомобіль приходить на зміну популярній моделі Skoda Rapid. Про це повідомляє видання Autocar.
Виробництво Skoda Slavia 2022 налагодять саме в Індії, її продажі стартують на початку наступного року. Модель призначена для країн, що розвиваються, і буде відносно недорогою — ціни стартують приблизно з 13 500 доларів.
Нова Skoda Slavia своїм гранованим дизайном з широкою решіткою радіатора та вузькими діодними фарами нагадує ліфтбек Octavia A8. Також можна побачити спільні риси з Volkswagen Polo Sedan нового покоління (він же Virtus), з яким автомобіль ділить платформу MQB-A0-IN. За розмірами авто більший за попередника:
- Довжина – 4541 мм
- Ширина – 1752 мм
- Висота – 1487 мм
- Колісна база – 2651 мм
Збільшені розміри дозволили зробити автомобіль просторішим. Об'єм багажника становить 521 л. У салоні в топових версіях встановлені 8-дюймова віртуальна панель приладів та 10-дюймовий сенсорний дисплей.Важливо
Оснащення найдорожчого варіанту також включає безключовий доступ, клімат-контроль, навігацію, вентиляцію сидінь, бездротову зарядку смартфонів та камеру заднього виду. Навіть у базовій комплектації є 7-дюймовий тачскрін.
Для Skoda Slavia 2022 запропонують на вибір бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.). Менш потужний двигун доступний із 6-ступеневою механічною та автоматичною КПП, а в 150-сильному варіанті замість автомата – 7-ступеневий робот DSG. Поряд зі стандартним седаном запропонують позашляховий варіант зі збільшеним до 180 мм кліренсом.
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