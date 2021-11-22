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Калашников випускатиме електромобілі: зображення та подробиці

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Іж UV-4, авто Калашникова, електромобіль Калашникова, автомобіль Калашникова
Фото: carscoops.com | Серійна модель практично не відрізняється від прототипу дворічної давності

Електромобіль Іж UV-4 запропонують у двомісній і чотиримісній версіях. Його запас ходу – 150 км.

В інтернет потрапили патентні зображення Іж UV-4 – першого авто концерну Калашников. Відомий виробник зброї планує випускати електрокари. Про це пише сайт Carscoops.

Слід зазначити, що передсерійні концепт-кари Іж UV-4 були продемонстровані ще у 2018-2019 роках. Судячи з зображень, серійна модель не дуже відрізняється від прототипів і дуже нагадує за дизайном електрокар Renault Twizzy. Основний упор творці Іж UV-4 роблять на служби доставки, таксі та каршерингу.

Іж UV-4, авто Калашникова, електромобіль Калашникова, автомобіль Калашникова
Електрокар важить лише 650 кг
Фото: carscoops.com

Електромобіль Калашникова важить всього 650 кг, адже він досить компактний.

  • Довжина – 3,4 м
  • Ширина – 1,5 м
  • Висота – 1,7 м
Іж UV-4, авто Калашникова, електромобіль Калашникова, автомобіль Калашникова
Заплановано двомісний триколісний варіант Іж UV-4
Фото: carscoops.com

Крім уже знайомого чотиримісного варіанта, розсекретили ще доступнішу двомісну версію. Цікаво, що вона триколісна та не має дверей.

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У салоні передбачені цифрова панель приладів і сенсорний дисплей. Оснащення включає кондиціонер і регульовану підвіску.

Іж UV-4, авто Калашникова, електромобіль Калашникова, автомобіль Калашникова
У триколісній версії відсутні двері
Фото: carscoops.com

Раніше повідомлялося, що автомобіль Калашникова оснащений 68-сильним мотором і здатний розвинути 80 км/год. Заявлений запас ходу в базовій версії — 150 км, також запропонують "дальнобійніший" варіант. Також розробники стверджують, що розробили захист батареї від пожежі під час аварії.

Також Фокус писав про перший український електромобіль CoolOn. Ним уже зацікавились у США.