Представлений новий кросовер Suzuki SX4 2022: зрілий дизайн і гібридна установка

Suzuki SX4 став соліднішим на вигляд, а його комплектація розширена. Кросовер буде доступний лише у гібридних версіях.

У Японії презентували новий Suzuki SX4 третього покоління. Компактний кросовер уже надходить у виробництво на заводі в Угорщині та стане доступним на європейському ринку вже з грудня, повідомляє сайт Autocar. В Україні модель з'явиться навесні.

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Дизайн Suzuki SX4 2022 став соліднішим і стриманішим. У нього високий капот і зменшені кути нахилу стійок даху. Широкі грати радіатора поєднуються з розкосими фарами. Оптика тепер світлодіодна у всіх SX4.

[ + – ] Дизайн Suzuki SX4 став соліднішим і стриманішим. Фото: Autocar

Кросовер зберіг платформу попередника і зіставимо з ним за розмірами та місткістю:

довжина — 4 300 мм;

ширина — 1 785 мм;

висота — 1 585 мм;

колісна база — 2 600 мм;

об'єм багажника — 430 л.

[ + – ] Кросовер зберіг розміри попередника Фото: Autocar

Компонування салону знайоме за попередником і навіть кермо Suzuki SX4 залишилося тим самим. Екран бортового комп'ютера збільшений і кольоровий, а сенсорний дисплей мультимедіа тепер 9-дюймовий.

[ + – ] Дисплей мультимедіа збільшено до 9 дюймів у діагоналі Фото: Autocar

Комплектація Suzuki SX4 2022 розширена: тепер базова версія оснащена безключовим доступом, двозонним клімат-контролем, підігрівом сидінь, парктроніком, адаптивним круїз-контролем, контролем сліпих зон і системою розпізнавання дорожніх знаків. У топовому варіанті салон оздоблений шкірою, додані панорамний дах і камери кругового огляду.

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Компактний кросовер Suzuki спочатку буде доступний лише з 1,4-літровим 129-сильним бензиновим турбомотором, доповненим м'якою гібридною установкою. Розгін до 100 км/год займає 9,5-10,2 с, залежно від версії.

[ + – ] Комплектація Suzuki SX4 розширена Фото: Autocar

На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну й автоматичну КПП, передній або повний привід. Пізніше з'явиться повноцінний гібрид Suzuki SX4.

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