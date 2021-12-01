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Справжній ексклюзив: на продаж виставили унікальний седан Bugatti 90-х

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Bugatti EB112, Bugatti, седан Bugatti
Фото: carscoops.com | Існує лише три Bugatti EB112

Усього випустили лише три Bugatti EB112. Банкрутство компанії не дозволило налагодити виробництво моделі.

У Німеччині продається справжній раритет — ексклюзивний Bugatti EB112. Ціна спортивного седана не розголошується, але, напевно, рідкісна модель коштує не менше мільйона доларів. Про це повідомляє сайт Schaltkulisse.

Bugatti EB112, Bugatti, седан Bugatti
Дизайн Bugatti EB112 виконаний у ретро-стилі
Фото: carscoops.com

Розкішний спортивний седан Bugatti EB112 не став серійним. Його представили на Женевському автосалоні в 1993 році та випустили лише три прототипи. Банкрутство Bugatti завадило запустити модель у виробництво.

Дизайн Bugatti EB112 розробив Джорджетто Джуджаро, причому виконав його на кшталт довоєнних моделей марки. Так, передня частина витримана в дусі Bugatti 32, "шов" на даху знайомий за Bugatti 57SC Atlantic, а литі диски нагадують колеса Bugatti 41 Royale.

Bugatti EB112, Bugatti, седан Bugatti
Салон оздоблений шкірою та алюмінієм
Фото: carscoops.com

В обробці салону використані дорога шкіра та гофрований алюміній. Оснащення враховує електропакет і двозонний клімат-контроль.

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Седан Bugatti EB112 оснащений 6,0-літровим 456-сильним V12 і 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 4,3 сек і здатний розвинути 300 км/год.

Bugatti EB112, Bugatti, седан Bugatti
Пробіг авто — всього 3 900 км.
Фото: carscoops.com

Саме цей автомобіль — єдиний випущений на підприємстві Bugatti (два інші прототипи зібрані в ательє Джорджетто Джуджаро ItalDesign). Він добре зберігся, а його пробіг — всього 3 900 км.

Bugatti EB112 розганяється до 300 км/год

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