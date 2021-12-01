Справжній ексклюзив: на продаж виставили унікальний седан Bugatti 90-х
Усього випустили лише три Bugatti EB112. Банкрутство компанії не дозволило налагодити виробництво моделі.
У Німеччині продається справжній раритет — ексклюзивний Bugatti EB112. Ціна спортивного седана не розголошується, але, напевно, рідкісна модель коштує не менше мільйона доларів. Про це повідомляє сайт Schaltkulisse.
Розкішний спортивний седан Bugatti EB112 не став серійним. Його представили на Женевському автосалоні в 1993 році та випустили лише три прототипи. Банкрутство Bugatti завадило запустити модель у виробництво.
Дизайн Bugatti EB112 розробив Джорджетто Джуджаро, причому виконав його на кшталт довоєнних моделей марки. Так, передня частина витримана в дусі Bugatti 32, "шов" на даху знайомий за Bugatti 57SC Atlantic, а литі диски нагадують колеса Bugatti 41 Royale.
В обробці салону використані дорога шкіра та гофрований алюміній. Оснащення враховує електропакет і двозонний клімат-контроль.Важливо
Седан Bugatti EB112 оснащений 6,0-літровим 456-сильним V12 і 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 4,3 сек і здатний розвинути 300 км/год.
Саме цей автомобіль — єдиний випущений на підприємстві Bugatti (два інші прототипи зібрані в ательє Джорджетто Джуджаро ItalDesign). Він добре зберігся, а його пробіг — всього 3 900 км.
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