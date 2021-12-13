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Не минуло й п'яти років: вантажна Tesla Semi надійшла у виробництво

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Фото: скриншот/youtube | Tesla Semi має запас ходу до 800 км

Спочатку електричну вантажівку випускатимуть дрібними партіями. Серед його замовників відомі американські компанії.

Серійний електромобіль Tesla Semi помітили на підприємстві марки Неваді. Вантажна модель, представлена ще в листопаді 2017 року, нарешті надходить у виробництво. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

Відео з Tesla Semi 2022 зафільмував дрон, що пролітав над фабрикою в Неваді. Серійну модель видають дзеркала заднього виду – на зразку їх не було.

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Відомо, що спочатку випуск Tesla Semi буде дрібносерійним, а на великі обсяги виробництва завод вийде тільки у 2023 році. За попередніми даними, першими електровантажівки отримає компанія PepsiCo — вона замовила сотню машин і, можливо, отримає перші авто вже цього року.

Усього ж зібрано близько 750 замовлень на Tesla Semi. Найбільшим покупцем зараз є мережа супермаркетів Walmart – 175 електрокарів. Серед інших клієнтів – відомі компанії DHL, FedEx і Anheuser-Busch.

Нагадаємо, що нова Tesla Semi буде запропонована у двох версіях – із запасом ходу 480 та 800 до км (у складі автопоїзда). Вантажний електрокар зможе розганятися до 100 км/год за 5 секунд без напівпричепа та за 20 с – із ним. Вартість складає від 150 до 200 тисяч доларів.

Раніше Фокус розповідав, що з дрона також зняли серійний пікап Tesla Cybertruck. Його мають запустити у виробництво з 2022 року.