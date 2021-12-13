Не минуло й п'яти років: вантажна Tesla Semi надійшла у виробництво

Спочатку електричну вантажівку випускатимуть дрібними партіями. Серед його замовників відомі американські компанії.

Серійний електромобіль Tesla Semi помітили на підприємстві марки Неваді. Вантажна модель, представлена ще в листопаді 2017 року, нарешті надходить у виробництво. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

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Відео з Tesla Semi 2022 зафільмував дрон, що пролітав над фабрикою в Неваді. Серійну модель видають дзеркала заднього виду – на зразку їх не було.

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Відомо, що спочатку випуск Tesla Semi буде дрібносерійним, а на великі обсяги виробництва завод вийде тільки у 2023 році. За попередніми даними, першими електровантажівки отримає компанія PepsiCo — вона замовила сотню машин і, можливо, отримає перші авто вже цього року.

Усього ж зібрано близько 750 замовлень на Tesla Semi. Найбільшим покупцем зараз є мережа супермаркетів Walmart – 175 електрокарів. Серед інших клієнтів – відомі компанії DHL, FedEx і Anheuser-Busch.

Нагадаємо, що нова Tesla Semi буде запропонована у двох версіях – із запасом ходу 480 та 800 до км (у складі автопоїзда). Вантажний електрокар зможе розганятися до 100 км/год за 5 секунд без напівпричепа та за 20 с – із ним. Вартість складає від 150 до 200 тисяч доларів.

Раніше Фокус розповідав, що з дрона також зняли серійний пікап Tesla Cybertruck. Його мають запустити у виробництво з 2022 року.