Американець продає три десятки класичних Jeep: колекцію оцінили в мільйон доларів

Колекціонер зібрав різні версії культового позашляховика Jeep CJ 50-80-х років випуску. Усі авто — у відмінному стані.

У США на продаж виставили цілу колекцію позашляховиків Jeep. Вона налічує 28 автомобілів і власник хоче виручити за неї 1 мільйон доларів. Про це повідомляє сайт Carakoom.

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[ + – ] Усі автомобілі — у відмінному стані Фото: скриншот/youtube

Майже три десятки Jeep зібрав Деніс Коллінз. Переважна більшість із них — Jeep CJ-5, CJ-7 та CJ-8, випущені з 1954 по 1986 роки. На перший погляд, позашляховики дуже схожі один на одного, але відрізняються двигунами та комплектацією. Є лімітовані версії, тюнінговані екземпляри.

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Найціннішими в колекціонерів вважаються класичні Jeep CJ-5. Деякі навіть оснащували 5,0-літровими двигунами V8. Jeep CJ-7 відрізняється подовженою колісною базою, а CJ-8 — кузовом пікап.

[ + – ] У колекції є рідкісні лімітовані версії та тюнінговані авто Фото: скриншот/youtube

До того ж, кожен автомобіль має свою історію. Деніс Коллінз може годинами розповідати про свої Jeep. Усі машини в ідеальному стані та не вимагають вкладень.

[ + – ] Власник може детально розповісти про кожен свій Jeep

Jeep CJ — сімейство позашляховиків, що веде свій родовід від легендарного армійського Willys. Назва розшифровується, як Civil Jeep ("цивільний Jeep"). Їх почали випускати в 1944 році й усього зібрали майже 1,5 мільйони авто. У 1986 році на зміну CJ прийшов сучасніший Jeep Wrangler.

Раніше Фокус розповідав про колекціонера, який зібрав 200 авто марки Ford. Більшість з них — потужні Ford Mustang першого покоління.