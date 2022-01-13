В Україні стартують продажі розкішного французького седана: подробиці та комплектація

DS 9 флагман у лінійці французького преміум-бренду. Великий седан дуже багато оснащений.

В Україні з'явиться новий DS9. Французький седан бізнес-класу стартує на нашому ринку вже найближчим часом. Про це повідомляє офіційне представництво DS України.

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[ + – ] DS 9 досягає майже 5 м завдовжки Фото: DS Automobiles

DS 9 2022 є флагманом у лінійці французького бренду, що входить до концерну Stellantis. Преміальний седан досягає 4,93 м завдовжки при колісній базі 2,9 м.

Автомобіль відрізняється елегантним дизайном з похилим дахом і широкою решіткою радіатора. Модель позиціюють як наступника легендарного Citroen DS, та зі знаменитим предком її ріднять деякі риси на кшталт поворотників у задніх стійках даху. Серед цікавих деталей салону — висувний годинник.

[ + – ] Комплектація DS 9 дуже багата Фото: DS Automobiles

Новий DS 9 в Україні запропонують у двох багато оснащених версіях. Performance Line робить акцент на динаміці, тому в неї 19-дюймові диски та чорні ґрати радіатора, а салон оброблений алькантарою. Комплектація включає віртуальну панель приладів, безключовий доступ, клімат-контроль, камеру заднього виду, парктронік, бездротову зарядку смартфонів, електропривід та підігрів сидінь.

[ + – ] У версії Performance Line салон обшитий алькантарою Фото: DS Automobiles

Варіант Opera орієнтований на комфорт: у цьому випадку салон обшитий шкірою, додані вентиляція та масаж крісел, камери кругового огляду та паркувальний автопілот.

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Крім того, передбачені системи автоматичного гальмування та утримання у смузі. Серед опцій – підігрів, вентиляція та масаж задніх сидінь, система нічного бачення та оздоблення дорогою шкірою Nappa.

[ + – ] Спочатку седан буде доступний з 215-сильним турбомотором Фото: DS Automobiles

Характеристики DS 9 в Україні

Новий DS 9 зі старту буде доступний на українському ринку лише з 1,6-літровим 215-сильним бензиновим турбомотором та 8-ступеневою автоматичною КПП. Також у лінійці моделі є гібриди, що заряджаються, потужністю 225, 250 і 360 к. с.

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