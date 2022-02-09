Названі найкращі автомобілі у світі за 2022 рік
За перемогу в конкурсі поборються десять моделей різних класів. Серед них як електрокари, так і авто з двигунами внутрішнього згоряння.
Опубліковано список фіналістів конкурсу World Car of the Year 2022 (Всесвітній автомобіль року 2022). За престижну нагороду поборються десять моделей, а переможця назвуть 13 квітня на автошоу в Нью-Йорку. Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.
Серед претендентів на перемогу – одразу сім кросоверів. Чотири моделі – електричні, а шість – оснащені двигунами внутрішнього згоряння.
Фіналісти конкурсу World Car of the Year 2022:
- Audi Q4 e-tron
- Cupra Formentor
- Ford Mustang Mach-E
- Genesis G70
- Honda Civic
- Hyundai Ioniq 5
- Hyundai Tucson
- Kia EV6
- Lexus NX
- Subaru BRZ/Toyota GR86
Крім того, оголошено фіналістів у різних номінаціях конкурсу. Найкращі авто року визначають у різних класах.
Найкращі електромобілі 2022 року:
- Audi e-tron GT
- BMW iX
- Ford Mustang Mach-E
- Hyundai Ioniq 5
- Mercedes-Benz EQS
Найкращі преміальні автомобілі 2022 року:
- Audi Q5 Sportback
- BMW iX
- Genesis GV70
- Mercedes-Benz EQS
- Volvo C40 Recharge
Найкращі спортивні автомобілі 2022 року:
- Audi e-tron GT
- BMW M3/M4
- Porsche 911 GT3
- Subaru BRZ/Toyota GR86
- Volkswagen Golf GTI/Golf R
Найкращі міські авто 2022 року:
- Dacia/Renault Sandero
- Opel Mokka
- Renault Kiger
- Toyota Yaris Cross
- Volkswagen Taigun
Конкурс World Car of the Year проводять із 2003 року. Найкращі авто року обирає журі з 82 журналістів, які представляють 24 країни світу. Минулого року переможцем став електромобіль Volkswagen ID.4.
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