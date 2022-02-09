Названі найкращі автомобілі у світі за 2022 рік

За перемогу в конкурсі поборються десять моделей різних класів. Серед них як електрокари, так і авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Опубліковано список фіналістів конкурсу World Car of the Year 2022 (Всесвітній автомобіль року 2022). За престижну нагороду поборються десять моделей, а переможця назвуть 13 квітня на автошоу в Нью-Йорку. Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.

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Серед претендентів на перемогу – одразу сім кросоверів. Чотири моделі – електричні, а шість – оснащені двигунами внутрішнього згоряння.

[ + – ] Audi Q4 e-tron [ + – ] Cupra Formentor [ + – ] Ford Mustang Mach-E [ + – ] Genesis G70 [ + – ] Honda Civic [ + – ] Hyundai Ioniq 5 [ + – ] Hyundai Tucson [ + – ] Kia EV6 [ + – ] Lexus NX [ + – ] Subaru BRZ/Toyota GR86

Фіналісти конкурсу World Car of the Year 2022:

Audi Q4 e-tron

Cupra Formentor

Ford Mustang Mach-E

Genesis G70

Honda Civic

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Tucson

Kia EV6

Lexus NX

Subaru BRZ/Toyota GR86

Крім того, оголошено фіналістів у різних номінаціях конкурсу. Найкращі авто року визначають у різних класах.

Найкращі електромобілі 2022 року:

Audi e-tron GT

BMW iX

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Mercedes-Benz EQS

[ + – ] Переможців назвуть на автошоу в Нью-Йорку

Найкращі преміальні автомобілі 2022 року:

Audi Q5 Sportback

BMW iX

Genesis GV70

Mercedes-Benz EQS

Volvo C40 Recharge

Найкращі спортивні автомобілі 2022 року:

Audi e-tron GT

BMW M3/M4

Porsche 911 GT3

Subaru BRZ/Toyota GR86

Volkswagen Golf GTI/Golf R

Важливо

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Найкращі міські авто 2022 року:

Dacia/Renault Sandero

Opel Mokka

Renault Kiger

Toyota Yaris Cross

Volkswagen Taigun

Конкурс World Car of the Year проводять із 2003 року. Найкращі авто року обирає журі з 82 журналістів, які представляють 24 країни світу. Минулого року переможцем став електромобіль Volkswagen ID.4.

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