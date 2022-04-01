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Повний привід і 300 сил: представлена найкрутіша і найшвидша Toyota Corolla в історії

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Нова Toyota Corolla GR, Toyota GR Corolla, нова Toyota GR Corolla, заряджена Toyota Corolla
Фото: Toyota | Toyota GR Corolla розробляли в гоночному підрозділі Gazoo Racing

Toyota GR Corolla оснащена 1,6-літровим 300-сильним турбомотором та повним приводом. Ходова та гальма хетчбека доопрацьовані.

Toyota Corolla вперше за довгі роки отримала екстремальну заряджену версію. Хетчбек отримав позначення GR, що свідчить про те, що модель розробили у спортивному підрозділі Gazoo Racing. Продажі моделі стартують восени, повідомляє офіційний сайт Toyota.

Нова Toyota Corolla GR, Toyota GR Corolla, нова Toyota GR Corolla, заряджена Toyota Corolla
Заряджений хетчбек оснащений 300-сильним турбомотором
Фото: Toyota

Нова Toyota GR Corolla отримала 1,6-літровий трициліндровий турбомотор від молодшого хетчбека GR Yaris. Його доопрацювали та підняли потужність до 300 к. с., а максимальний крутний момент — до 370 Н∙м. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Розгін до 100 км/год займає близько 5 с, а максимальна швидкість понад 250 км/год.

Нова Toyota Corolla GR, Toyota GR Corolla, нова Toyota GR Corolla, заряджена Toyota Corolla
Ззаду видно три вихлопні труби
Фото: Toyota

Хетчбек отримав повний привід, здатний передавати від 40 до 70% тяги на задні колеса. Також передбачені диференціали, що блокуються. Крім того, у Toyota GR Corolla — повністю нова двоважільна підвіска та збільшені гальмівні диски — 356 мм спереду та 297 мм ззаду.

Нова Toyota Corolla GR, Toyota GR Corolla, нова Toyota GR Corolla, заряджена Toyota Corolla
Салон оздоблений алькантарою
Фото: Toyota
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Впізнати заряджену Toyota Corolla 2022 можна через збільшену решітку радіатора, агресивний аеродинамічний обвіс та спойлер на даху. До того ж крила розширені та встановлені 18-дюймові диски, а ззаду видно три широкі вихлопні труби. Для зниження ваги капот та передні крила з алюмінію.

Toyota GR Corolla надійде у продаж з осені

В дизайні салону використано алькантару, а педалі прикрашені металевими накладками. З'явилися спортивні крісла, кермо та важіль КПП, а також нова віртуальна приладка з особливою графікою.

Раніше Фокус повідомляв, що Lotus представив перший у своїй історії кросовер і він є електричним.