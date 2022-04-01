Повний привід і 300 сил: представлена найкрутіша і найшвидша Toyota Corolla в історії

Toyota GR Corolla оснащена 1,6-літровим 300-сильним турбомотором та повним приводом. Ходова та гальма хетчбека доопрацьовані.

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Toyota Corolla вперше за довгі роки отримала екстремальну заряджену версію. Хетчбек отримав позначення GR, що свідчить про те, що модель розробили у спортивному підрозділі Gazoo Racing. Продажі моделі стартують восени, повідомляє офіційний сайт Toyota.

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[ + – ] Заряджений хетчбек оснащений 300-сильним турбомотором Фото: Toyota

Нова Toyota GR Corolla отримала 1,6-літровий трициліндровий турбомотор від молодшого хетчбека GR Yaris. Його доопрацювали та підняли потужність до 300 к. с., а максимальний крутний момент — до 370 Н∙м. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Розгін до 100 км/год займає близько 5 с, а максимальна швидкість понад 250 км/год.

[ + – ] Ззаду видно три вихлопні труби Фото: Toyota

Хетчбек отримав повний привід, здатний передавати від 40 до 70% тяги на задні колеса. Також передбачені диференціали, що блокуються. Крім того, у Toyota GR Corolla — повністю нова двоважільна підвіска та збільшені гальмівні диски — 356 мм спереду та 297 мм ззаду.

[ + – ] Салон оздоблений алькантарою Фото: Toyota

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Впізнати заряджену Toyota Corolla 2022 можна через збільшену решітку радіатора, агресивний аеродинамічний обвіс та спойлер на даху. До того ж крила розширені та встановлені 18-дюймові диски, а ззаду видно три широкі вихлопні труби. Для зниження ваги капот та передні крила з алюмінію.

[ + – ] Toyota GR Corolla надійде у продаж з осені

В дизайні салону використано алькантару, а педалі прикрашені металевими накладками. З'явилися спортивні крісла, кермо та важіль КПП, а також нова віртуальна приладка з особливою графікою.

Раніше Фокус повідомляв, що Lotus представив перший у своїй історії кросовер і він є електричним.