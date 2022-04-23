Нагорода героям: військовим, що потопили крейсер "Москва", вручили культове американське авто
Dodge Challenger не проїде ораним полем, але точно підніме бойовий дух захисників України.
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Українські військові, які вразили ракетою "Нептун" крейсер "Москва", здобули незвичайний подарунок. За потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ їм презентували легендарний американський маслкар Dodge Challenger. Про це написав у Facebook президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко.
Віктор Берестенко подарував захисникам України власний автомобіль. Звичайно, для виконання бойових завдань військовим більше підійде пікап або позашляховик і зораним полем на Dodge Challenger не проїхати. Натомість спортивна модель дарує емоції та піднімає бойовий дух.
Культовий Dodge Challenger – справжній американський масл-кар із великим V8 Hemi під капотом. Саме у цього автомобіля — 5,7-літрова 375-сильна версія двигуна. Розгін до 100 км/год займає близько 5 с, а максимальна швидкість обмежена на 240 км/год.
Звичайно, особи героїв, що потопили крейсер "Москва", поки не розкривають. Судячи з чорних номерів, авто закріплять за підрозділом ЗСУ, де вони несуть службу.
Нагадаємо, російський крейсер "Москва" був уражений двома ракетами "Нептун", внаслідок чого отримав серйозні пошкодження та затонув. Цікаві подробиці унікальної операції – у статті Фокусу.
Також ми писали, що до місця загибелі крейсера відправили 110-річне рятувальне судно.