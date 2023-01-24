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Авто

У США показали доступний електрокар із сонячними батареями та запасом ходу 1600 км (відео)

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Aptera — обтічне двомісне купе

Електрокар Aptera є найобтічнішим автомобілем у світі. Він розганяється до 100 км/год за 3 с, а за сонячної погоди його можна взагалі не заряджати.

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Американський стартап Aptera Motors готується розпочати виробництво своєї дебютної моделі – електромобіля із сонячними батареями. Перші автомобілі мають зійти з конвеєра до кінця поточного року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті компанії.

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Двері електрокара піднімаються вгору

Електромобіль Aptera розробляли з 2019 року. Оригінальна модель зібрала вже 40 тисяч попередніх замовлень. На першому етапі планують випустити 5000 машин лімітованої серії Launch Edition вартістю 29800 доларів.

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Краплеподібна форма кузова сприяє гарній аеродинаміці

Aptera – двомісне триколісне купе з оригінальним дизайном. Його краплеподібна форма сприяє чудовій аеродинаміці — у автомобіля рекордно низький (0,13) коефіцієнт лобового опору. Двері піднімаються вгору, як у суперкарів.

Кузов авто виконаний з карбону та інших композитних матеріалів. Його не фарбують, а обклеюють спеціальною плівкою різних кольорів.

Розміри Aptera Launch Edition:

  • Довжина – 4550 мм
  • Ширина – 2230 мм
  • Висота – 1400 мм
  • Колісна база – 2820 мм
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Кермо авто нагадує штурвал

Значна частина авто покрита сонячними батареями. У ясну погоду вони забезпечують 64 км запасу ходу на день, тобто теоретично електрокар можна не заряджати.

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Об'єм багажника складає 920 л.

У салоні встановлені кермо-штурвал та два дисплеї. Електрокар Aptera має місткий 920-літровий багажник.

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Aptera Launch Edition розганяється до 100 км/год за 4 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 160 км/год. Запас ходу становить 640 км, а швидке заряджання батареї займає годину.

Пізніше лінійку розширить версія за 46 000 доларів із величезним запасом ходу 1600 км. Також очікується початковий варіант за $25 900, здатний проїхати 400 км. без підзарядки.

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