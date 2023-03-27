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Авто

Стильно та доступно: в Іспанії презентували електромотоцикл за 5500 євро (фото)

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Leonart Rigger став першим електробайком іспанської марки

Leonart Rigger оснащений скромним двигуном на 9,5 к. с., але здатний розвинути 96 км/год. Запас ходу електромотоцикла у місті може сягати 150 км.

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Іспанський виробник скутерів Leonart Motors представив свій перший електробайк Rigger. Мотоцикл надходить у продаж за ціною 5499 євро і є одним з найдоступніших у своєму класі. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті компанії.

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Запас ходу мотоцикла може досягати 150 км

Новий Leonart Rigger – легкий електромотоцикл для міста та нескладного бездоріжжя. Своїм дизайном він нагадує кросові байки – у нього позашляхова гума та неприкрита трубчаста рама.

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Електробайк підходить для нескладного бездоріжжя

Електробайк отримав цифровий щиток приладів, кнопку запуску та USB-роз'єм для підключення різних гаджетів. Оптика є повністю світлодіодною.

Важливо
Названо 10 недорогих електромобілів із запасом ходу понад 400 км
Названо 10 недорогих електромобілів із запасом ходу понад 400 км

Мотоцикл Leonart Rigger оснащений двигуном з піковою потужністю 9,5 к. с. (7 кВт). Оскільки він легкий, цього достатньо, щоб розвинути 96 км/год. За уповільнення відповідають однодискові гальма спереду та ззаду.

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Показ приладів виведено на дисплей

Акумуляторна батарея на 4,32 кВт∙год забезпечує запас ходу 94 км у змішаному циклі та 150 км – при міській їзді. Зарядити її в домашніх умовах можна приблизно за 6 годин.

Раніше Фокус повідомляв, що Harley-Davidson представив свій перший бюджетний мотоцикл.

Також ми писали, що BMW презентували яскравий бай до свого 100-річного ювілею.