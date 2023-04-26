На зміну Megane: Renault готують новий недорогий кросовер (фото)

Новий кросовер Renault займе нішу між моделями Captur та Austral. Його запропонують у бензинових та гібридних версіях, а також із заводським ГБО.

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Модельний ряд Renault поповнить новий кросовер С-класу. Модель мають представити у 2024 році і на сайті Motor.es опубліковані перші її рендери.

Кросовер Renault стане свого роду наступником Megane. Як відомо, її не зняли з виробництва, але новий Renault Megane став електромобілем і суттєво подорожчав. У С-класі у Renault зараз немає недорогої моделі, і саме цю нішу займе майбутній кросовер.

Довжина авто складе близько 4,3 м Фото: Motor.es

Автомобіль побудують на платформі CMF-B, як і Renault Captur, проте він буде більшим (але при цьому компактнішим, ніж Renault Austral ). Довжина становитиме близько 4,3 м — на рівні хетчбека Renault Megane попереднього покоління.

Судячи з рендерів, дизайн кросовера буде витриманий на кшталт Renault Captur – з похилим дахом і рельєфними боковинами. Не виключено, що з'являться вигнуті ходові вогні у стилі нового Renault Clio.

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Очікується, що кросовер Renault отримає 1,3-літрові бензинові турбомотори на 140 і 160 к. с., а також 140-сильну гібридну установку E-Tech. Крім того, очікується версія із заводським ГБО.

Раніше Фокус повідомляв, що флагманський кросовер Renault знімуть із виробництва і його замінять одразу дві моделі.

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