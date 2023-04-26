Skoda показала нові покоління моделей Superb та Kodiaq (фото)

Superb та Kodiaq залишаються основними моделями Skoda для 2023 року. Автомобілі стануть ще безпечнішими, а також отримають передові технології.

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Skoda вперше показали нові покоління седана та універсала Superb, а також кросовера Kodiaq. Подробиці про авто розповіли на сайті бренду.

За словами представників Skoda, Superb та Kodiaq залишаються основними моделями бренду для 2023 року. Їхня презентація відбудеться восени 2023 року.

Модель Superb збереже два типи кузова — седан та універсал. Автомобіль отримає передові технології безпеки та запропонує вищий рівень комфорту порівняно з попередником.

Новий Skoda Superb збереже два типи кузова Фото: Skoda

У Skoda нагадали, що Superb першого покоління отримав безліч престижних нагород, у тому числі "Найкращий імпортний автомобіль" від німецького автомобільного журналу Auto Bild. Друге та третє покоління моделі також були неймовірно популярні у Європі.

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Друге покоління кросовера Kodiaq, так само як і новий Superb, запропонують з бензиновими та дизельними двигунами, а також гібридними силовими установками. Бренд має намір зберегти спортивну версію RS та покращити безпеку моделі.

Новий Skoda Kodiaq стане ще безпечнішим Фото: Skoda

У Skoda зазначили, що Kodiaq є одним з найуспішніших кросоверів в історії бренду. З моменту дебюту у 2016 році було продано понад 740 тисяч таких авто.

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