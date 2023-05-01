В Україні збільшився продаж автомобілів з пробігом: підсумки квітня
За квітень 2023 року в Україні на вторинному ринку купили на 47,2% більше автомобілів, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому частка внутрішніх перепродажів залишається високою.
В Україні у квітні 2023 року майже на 50% збільшилися продажі автомобілів з пробігом, ніж за аналогічний період минулого року. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.
За квітень в Україні на вторинному ринку купили 93,5 тисячі автомобілів. Це на 47,2% більше ніж за аналогічний період минулого року.
Експерти зазначили, що частка внутрішніх перепродажів авто залишається високою. Вона складає 83,9% від загальної кількості угод за місяць (78,5 тисячі автомобілів).
Також українці активно імпортували автомобілі з пробігом з інших країн. Їхня частка у квітні склала 16,1% від загальної кількості (15 тисяч авто).Важливо
Внутрішні перепродажі автомобілів з пробігом у квітні
У квітні на внутрішньому ринку українці купили 78,5 тисячі автомобілів. Це на 157,3% більше, ніж у квітні 2022 року.
Найбільше автомобілів з пробігом купили у Києві — 12,4 тисячі. На другому місці з продажу розташувалася Дніпропетровська область. Там купили 8,8 тисячі авто.
Київська область посіла третє місце з продажу вживаних автомобілів. У цьому регіоні зареєстрували 8149 автомобілів.
Топ 10 регіонів за кількістю внутрішніх перепродажів авто з пробігом:
- Київ — 12 425 авто;
- Дніпропетровська область — 8747 авто;
- Київська область — 8149 авто;
- Львівська область — 6913 авто;
- Одеська область — 6423 авто;
- Харківська область — 4949 авто;
- Вінницька область — 4792 авто;
- Полтавська область — 3752 авто;
- Хмельницька область — 3495 авто;
- Черкаська область — 3109 авто.
Імпорт автомобілів з пробігом у квітні
За квітень 2023 року в Україну з інших країн імпортували 15 тисяч автомобілів з пробігом. Це на 54,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найчастіше імпортовані автомобілі реєстрували у Львівській області. Там за місяць пройшли реєстрацію 1,9 тисячі авто.
Топ 10 регіонів з імпорту вживаних автомобілів:
- Львівська область — 1889 авто;
- Київ область — 1341 авто;
- Вінницька область — 1146 авто;
- Київська область — 1015 авто;
- Рівненська область — 949 авто;
- Дніпропетровська область — 883 авто;
- Волинська область — 839 авто;
- Івано-Франківська область — 710 авто;
- Хмельницька область — 674 авто;
- Житомирська область — 664 авто.
Раніше Фокус повідомляв, що українці стали частіше купувати нові та вживані сідельні тягачі.