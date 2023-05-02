В Україні встановили новий рекорд з продажу електромобілів: підсумки квітня

За квітень українці купили 3,3 тисячі нових та вживаних електромобілів. Більшу частку ринку займають автомобілі, привезені з-за кордону.

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В Україні у квітні встановили новий рекорд з продажу повністю електричних автомобілів. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Загалом у квітні 2023 року українці купили 3,3 тисячі нових та вживаних електромобілів. Цей показник на 300% більше, ніж за аналогічний період у 2022 році.

Серед електричних автомобілів 98,8% з них були легковими. Ще 1,2% становили вантажні моделі на електротязі.

У квітні 48,4% електрокарів імпортували вживаними з інших країн. На внутрішньому ринку купили 38,4% електромобілів.

Нові моделі на електротязі становили лише 13,1% від загальної кількості проданих електромобілів. Загалом в Україні зареєстровано 55 267 електрокарів.

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Найпопулярніші електромобілі на внутрішньому ринку у квітні

Nissan Leaf став найпопулярнішим електромобілем на внутрішньому ринку Фото: Nissan

Nissan Leaf залишається найпопулярнішим електромобілем на внутрішньому ринку. За квітень українці купили 342 такі авто.

На другому місці — Tesla Model 3, а третє місце дісталося Volkswagen ID.4. За місяць було продано 106 та 100 автомобілів цих моделей відповідно.

Топ 15 найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку:

Nissan Leaf — 342 авто. Tesla Model 3 — 106 авто. Volkswagen ID.4 — 100 авто. Honda M-NV — 89 авто. Volkswagen E-Golf — 79 авто. Tesla Model S — 51 авто. Tesla Model Y — 48 авто. Renault Zoe — 40 авто. BMW i3 — 37 авто. Chevrolet Bolt — 26 авто. Renault Kangoo — 21 авто. Audi E-Tron — 18 авто. Tesla Model X — 18 авто. Kia Soul — 14 авто. Mercedes-Benz B-Class — 14 авто.

Найпопулярніші електромобілі, привезені з-за кордону у квітні

Nissan Leaf став лідером на ринку електромобілів, що були імпортовані з інших країн Фото: Nissan

Nissal Leaf став лідером на ринку електромобілів, що були імпортовані з інших країн. За квітень в Україну привезли 349 таких автомобілів.

Друге місце дісталося Tesla Model 3. За місяць в Україну з-за кордону імпортували 146 автомобілів цієї моделі.

На третьому місці розташувався Volkswagen E-Golf. Українці зареєстрували 139 таких авто за квітень.

Топ 15 найпопулярніших електромобілів, імпортованих з інших країн:

Nissan Leaf — 349 авто. Tesla Model 3 — 146 авто. Volkswagen E-Golf — 139 авто. Renault Zoe — 110 авто. Tesla Model Y — 109 авто. Volkswagen ID.4 — 103 авто. Tesla Model S — 83 авто. Mercedes-Benz B-Class — 50 авто. Honda M-NV — 39 авто. Tesla Model X — 35 авто. Chevrolet Bolt — 34 авто. Audi E-Tron — 31 авто. BMW i3 — 31 авто. Renault Kangoo — 26 авто. Mitsubishi I-Miev — 25 авто.

Найпопулярніші нові електромобілі у квітні

На ринку нових електромобілів домінує Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Лідером з продажу у сегменті нових електромобілів у квітні став Volkswagen ID.4. Українці за місяць купили 125 таких авто.

Друге місце з продажу зайняла Honda M-NV. За квітень було куплено 49 автомобілів цієї моделі.

На третьому місці розташувався Volkswagen ID.6. За місяць українці купили 34 такі авто.

Топ 15 найпопулярніших нових електромобілів:

Volkswagen ID.4 — 125 авто. Honda M-NV — 49 авто. Volkswagen ID.6 — 34 авто. MG 4 — 25 авто. BMW iX — 19 авто. Volkswagen ID.3 — 16 авто. Honda e:NP — 114 авто. Mercedes-Benz EQS — 13 авто. Audi E-Tron — 10 авто. Honda e:NS — 18 авто. BMW i7 — 7 авто. BYD Han — 7 авто. BYD Tang — 6 авто. Mercedes-Benz EQA — 6 авто. Mercedes-Benz EQC — 6 авто.

Раніше Фокус писав, що в Україні у квітні 2023 року майже на 50% збільшилися продажі автомобілів з пробігом, ніж за аналогічний період минулого року.